Сколько IRIS-T получила ПВО Украины и каковы шансы на новые батареи в 2026 году, — аналитики

С октября 2022 года по январь 2026 года система противовоздушной обороны Украины получила от Германии партию зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, способных сбивать дроны-камикадзе "Шахед" и крылатые ракеты Вооруженных сил Российской Федерации. Какие шансы украинской системы ПВО усилиться установками для сбивания вражеских целей на расстоянии от 12 до 40 км?

В течение четырех лет войны РФ Украина получила от Бундесвера девять ЗРК IRIS-T, а в состав каждого комплекса входят, ориентировочно, по пять установок средней и малой дальности, рассказали аналитики портала Defense Espress. Есть определенная путаница относительно количества полученных установок. Однако аналитики объяснили, что несогласованность могла возникнуть из-за того, что появление отдельных установок IRIS-T SLS могли подавать как предоставление целого комплекса.

На портала DE обратили внимание на заявления двух топ-чиновников, которые говорили о предоставлении немецких ЗРК. Точное число назвал посол Германии в Украине Гайко Томс в интервью "Суспільному" и экс-министр обороны Десны Шмыгаль: девять батарей IRIS-T. Уточняется, что Бундесвер выполнил обязательства по четырем батареям IRIS-T на 2025 год. Аналитики сообщили, что в целом немецкая компания-производитель Diehl Defence запланировала 18 ЗРК для Украины: то есть, четыре года ушло на получение девяти, а остальные — поступят в будущем.

В статье объясняется, что системе ПВО Украины важно получить ЗРК IRIS-T, поскольку установки могут сбивать аэродинамические цели (крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, дроны "Шахед"), но не противодействуют баллистике.

Основные характеристики комплексов IRIS-T:

пусковые установки IRIS-T SLS дальность 12 км и высота 8 км, IRIS-T SLM дальность 40 км и высота 20 км;

инфракрасная система наведения;

цели обнаруживаются РЛС TRML-4D, которая видит объекты на расстоянии до 250 км;

количество ракет, изготавливаемых Diehl Defence — 800-1000 в год с перспективой роста до 2500.

Система ПВО Украины — какие шансы на ЗРК IRIS-T

Медиа Reuters рассказало о планах Diehl Defence на расширение производства, и это дает возможность оценить возможность получения новых IRIS-T в новом году. Выяснилось, что в 2026 году изготовят 10 комплексов (батарей) IRIS-T (в каждом — минимум три пусковых установки, радар TRML-4D, командный пункт, машины перезарядки). Таким образом видим, что девять новых ЗРК, которые хотела бы получить Украина для усиления системы ПВО, — это годовая мощность заводов компании-производителя.

Украина будет конкурировать с другими странами за получение новых ЗРК, отмечается в статье. В частности, в том же 2026 году четыре установки должна получить Германия и по одной — Эстония и Латвия. Впрочем, директор Diehl Defence уточнил, что к 2028 году нарастят мощность вдвое — до 16 ЗРК IRIS-T в год. Также уточняется, что увеличат количество ракет для этих систем ПВО и к 2029 году получат установку IRIS-T SLX с дальностью 80 км.

Отметим, летом 2025 года Фокус писал о возможности добавления технологий ИИ в систему наведения ракет ЗРК IRIS-T. Разработчики Diehl Defence считали, что в случае успеха появится возможность сбивать даже баллистику.

Напоминаем, в ноябре 2025 года стало известно о возможностях радара TRML-4D для комплексов IRIS-T: озвучили численность целей, которые могут одновременно вести.