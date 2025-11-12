ПВО Украины усилят мощнейшими радарами TRML-4D для комплексов IRIS-T: ведет 1500 целей

До конца 2025 года немецкая компания Hensoldt ожидает получения дополнительных заказов на поставку Украине радиолокационных станций TRML-4D, которые применяются как в составе зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, так и в качестве самостоятельных средств обнаружения воздушных целей.

Об этом представители компании сообщили во время презентации финансовых результатов и планов для инвесторов. Информацию также подтвердили источники издания German Aid to Ukraine, уточнив, что новые поставки могут начаться уже в 2026 году.

По действующим контрактам Hensoldt рассчитывает получить около 500 млн евро, однако объем новых соглашений может составить от десятков до сотен миллионов евро. При этом компания не уточняет, будут ли новые радары поставляться в составе ЗРК или в виде отдельных станций обнаружения.

На данный момент по линии немецкого правительства Hensoldt выполняет заказ на 18 радаров TRML-4D для систем IRIS-T SLM, из которых 8 уже поставлены и введены в строй. Еще 16 радаров используются отдельно, усиливая возможности украинской противовоздушной обороны.

Последний раз о планах дополнительных поставок TRML-4D сообщалось в июле 2025 года, когда Hensoldt также заключала контракт на радарные системы Spexer 2000 Mk 3, применяемые в зенитных установках Skyranger. Сумма того контракта составила 340 млн евро.

Системы ПВО Украины - как выглядит ЗРК IRIS-T SLM с РЛС TRML-4D Фото: Открытые источники

Характеристики TRML-4D

Диапазон обнаружения — до 250 км (в зависимости от типа целей);

Приборная высота: 30 км;

Наблюдение: от -2° до 70° с электронным наклоном до -10°;

Отслеживание: до 90°;

Одновременное сопровождение — до 1500 воздушных объектов;

Тип радара — активная фазированная антенная решетка (АФАР);

Назначение — обнаружение, классификация и сопровождение самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, БПЛА;

Совместимость — интегрируется с IRIS-T SLM, NASAMS, другими системами НАТО;

Развертывание: до 15 минут.

По мнению обозревателей Defense Express, усиление украинской ПВО новыми радарами и ЗРК крайне важно: советские станции устаревают и постепенно выходят из строя из-за нехватки запчастей и боекомплектов.

Ранее сообщалось, что зенитные комплексы IRIS-T SLM, развернутые в Украине, доказали боевую эффективность против одной из самых сложных воздушных угроз. Благодаря этим ЗРК украинские воздушные силы успешно перехватывали баллистические ракеты ВС РФ малой дальности.