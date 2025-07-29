IRIS-T SLM в Украине доказала свою эффективность против баллистики: что говорят аналитики

Система ПВО IRIS-T SLM, развернутая в Украине, доказала боевую эффективность против одной из самых сложных воздушных угроз. По словам украинского посла в Германии Алексея Макеева противовоздушная оборона ВСУ благодаря этим ЗРК успешно перехватывали российские баллистические ракеты малой дальности.

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Заявление прозвучало в интервью "Европейской правде", что стало первым официальным свидетельством применения комплекса в реальных боевых условиях против баллистических целей. Хотя дипломат сослался на слова военных и затем добавил, что IRIS-T все же предназначена для иных задач.

"Впрочем, баллистические ракеты эффективно сбивают только Patriot. Да, ребята говорили, что были случаи, когда IRIS-T удавалось сбить баллистическую ракету, но все же у этих систем – другое назначение", — сказал Макеев в интервью.

Комментируя заявление украинского посла, обозреватели профильного ресурса Army Recognition отметили следующее. Перехват баллистических ракет считается одним из самых трудных элементов воздушной обороны, поскольку такие цели двигаются по эллипсоидной траектории с огромной скоростью и минимальным временем на реакцию. Ранее известная своей высокой эффективностью против крылатых ракет и беспилотников, система IRIS-T SLM теперь доказала свою способность отражать и более сложные угрозы.

IRIS-T в Украине

IRIS-T SLM была поставлена Украине в количестве семи единиц в рамках немецкой военной помощи с 2022 года. Системы развернуты для защиты ключевых объектов и инфраструктуры, включая энергетические узлы и крупные города. Согласно техническим характеристикам, IRIS-T SLM разработана немецкой компанией Diehl Defence и относится к классу зенитных ракетных комплексов средней дальности.

Каждая батарея IRIS-T SLM состоит из:

вертикальной пусковой установки с зенитными ракетами IRIS-T,

радара TRML-4D с активной фазированной решеткой (разработка Hensoldt),

центра управления огнем, интегрируемого в сети ПВО НАТО.

По заявлению производителя, ракеты комплекса обладают инфракрасной системой самонаведения и векторным управлением тягой, обеспечивая высокую маневренность и точность перехвата. Система обеспечивает поражение целей на дальности до 40 км и высоте до 20 км, а также возможность ведения огня по нескольким целям одновременно с охватом 360 градусов.

Технические характеристики системы IRIS-T SLM:

Тип: зенитный ракетный комплекс средней дальности

Дальность поражения целей: до 40 км

Высота перехвата: до 20 км

Цели: самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты малой дальности

Наведение: инфракрасное, с управлением вектором тяги

Радар: TRML-4D с круговым обзором

Производитель: Diehl Defence (Германия)

Напомним, Украина запросила у ФРГ технику для усиления ПВО — от установок IRIS-T до глушилок дронов. В перечень вошли четыре системы IRIS-T SLM и 1 500 малой дальности и 500 средней дальности ракет к данным комплексам.