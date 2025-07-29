IRIS-T SLM в Україні довела свою ефективність проти балістики: що кажуть аналітики

Система ППО IRIS-T SLM, розгорнута в Україні, довела бойову ефективність проти однієї з найскладніших повітряних загроз. За словами українського посла в Німеччині Олексія Макеєва, протиповітряна оборона ЗСУ завдяки цим ЗРК успішно перехоплювала російські балістичні ракети малої дальності.

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Заява прозвучала в інтерв'ю "Європейській правді", що стало першим офіційним свідченням застосування комплексу в реальних бойових умовах проти балістичних цілей. Хоча дипломат послався на слова військових і потім додав, що IRIS-T все ж призначена для інших завдань.

"Утім, балістичні ракети ефективно збивають тільки Patriot. Так, хлопці говорили, що були випадки, коли IRIS-T вдавалося збити балістичну ракету, але все ж таки у цих систем — інше призначення", — сказав Макєєв в інтерв'ю.

Коментуючи заяву українського посла, оглядачі профільного ресурсу Army Recognition зазначили таке. Перехоплення балістичних ракет вважається одним із найважчих елементів повітряної оборони, оскільки такі цілі рухаються по еліпсоїдній траєкторії з величезною швидкістю і мінімальним часом на реакцію. Раніше відома своєю високою ефективністю проти крилатих ракет і безпілотників, система IRIS-T SLM тепер довела свою здатність відбивати і більш складні загрози.

IRIS-T в Україні

IRIS-T SLM було поставлено Україні в кількості семи одиниць у рамках німецької військової допомоги з 2022 року. Системи розгорнуті для захисту ключових об'єктів та інфраструктури, включно з енергетичними вузлами та великими містами. Згідно з технічними характеристиками, IRIS-T SLM розроблена німецькою компанією Diehl Defence і належить до класу зенітних ракетних комплексів середньої дальності.

Кожна батарея IRIS-T SLM складається з:

вертикальної пускової установки із зенітними ракетами IRIS-T,

радара TRML-4D з активною фазованою решіткою (розробка Hensoldt),

центру управління вогнем, інтегрованого в мережі ППО НАТО.

За заявою виробника, ракети комплексу мають інфрачервону систему самонаведення і векторне управління тягою, забезпечуючи високу маневреність і точність перехоплення. Система забезпечує ураження цілей на дальності до 40 км і висоті до 20 км, а також можливість ведення вогню по декількох цілях одночасно з охопленням 360 градусів.

Технічні характеристики системи IRIS-T SLM:

Тип: зенітний ракетний комплекс середньої дальності

Дальність ураження цілей: до 40 км

Висота перехоплення: до 20 км

Цілі: літаки, вертольоти, БПЛА, крилаті та балістичні ракети малої дальності

Наведення: інфрачервоне, з керуванням вектором тяги

Радар: TRML-4D з круговим оглядом

Виробник: Diehl Defence (Німеччина)

Нагадаємо, Україна запросила у ФРН техніку для посилення ППО — від установок IRIS-T до глушилок дронів. До переліку увійшли чотири системи IRIS-T SLM і 1 500 малої дальності та 500 середньої дальності ракет до цих комплексів.