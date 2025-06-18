Системы ПВО IRIS-T будут сбивать баллистические ракеты ВС РФ: как изменят технологию (фото)

Немецкие системы ПВО IRIS-T будут перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты армии РФ, если инженеры внедрят искусственный интеллект.

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Специалисты компаний-производителей Diehl Defence и Hensoldt хотят добавить ИИ-технологии в зенитный ракетный комплекс (ЗРК) и его радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сказано в совместном заявлении двух немецких предприятий.

Новейшие ИИ-технологии повысят оборонный потенциал армии стран против новых угроз. Современные средства воздушного нападения разнообразны, их сложно сбивать, указывают разработчики.

Производители работают над полной автоматизацией процессов ЗРК Iris-T Фото: Imago images

"Мы работаем над полной автоматизацией процессов. Направление выстрелов нужно менять как можно быстрее, тут нужны алгоритмы восприятия и планирования окружающей среды с поддержкой ИИ", — рассказал генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух.

Однако "обучение" систем IRIS-T работать против баллистики и гиперзвуковых целей — не самое сложное. Необходимо также автоматизировать свертывание и развертывание комплекса для постоянной смены позиции.

Первым шагом на пути совершенствования технологий станет привлечение искусственного интеллекта к выявлению целей в РЛС TRML-4D.

ИИ-технологии помогут выявлять цели в РЛС TRML-4D

Улучшение ЗРК IRIS-T: как обеспечить выход системы из-под удара?

Команда аналитиков Defence Express замечает, что у ЗРК данного класса фактически отсутствует возможность выхода из-под удара. Процесс его свертывания и развертывания занимает минимум 10 минут.

Сокращение времени должно быть кардинальным, ведь баллистическая ракета преодолевает дальность 300 км примерно за пять минут. При обстреле гиперзвуковой ракетой времени будет еще меньше.

По оценкам специалистов, автоматизация выхода из-под удара вместе с активным применением беспилотных или опционно-пилотируемых машин в составе ЗРК может стать ответом на такую ​​угрозу.

"Увеличение количества баллистических и гиперзвуковых ракет требует расширения возможностей самого IRIS-T SLM", — заключили аналитики.

Напомним, украинский "ЗРК "Бук" вооружают современными ракетами, комплекс успешно выполняет боевые задачи.

Кроме этого, Украина потратит более 96 млрд гривен на закупку ЗРК Rapid Ranger и легких многоцелевых ракет Marlet. Это должно усилить противовоздушную оборону страны.