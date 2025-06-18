Системи ППО IRIS-T збиватимуть балістичні ракети ЗС РФ: як змінять технологію (фото)

Німецькі системи ППО IRIS-T перехоплюватимуть балістичні та гіперзвукові ракети армії РФ, якщо інженери впровадять штучний інтелект.

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Фахівці компаній-виробників Diehl Defence і Hensoldt хочуть додати ШІ-технології в зенітний ракетний комплекс (ЗРК) і його радіолокаційну станцію (РЛС). Про це йдеться у спільній заяві двох німецьких підприємств.

Новітні ШІ-технології підвищать оборонний потенціал армії країн проти нових загроз. Сучасні засоби повітряного нападу різноманітні, їх складно збивати, вказують розробники.

Виробники працюють над повною автоматизацією процесів ЗРК Iris-T Фото: Imago images

"Ми працюємо над повною автоматизацією процесів. Напрямок пострілів потрібно змінювати якомога швидше, тут потрібні алгоритми сприйняття і планування навколишнього середовища з підтримкою ШІ", — розповів генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух.

Однак "навчання" систем IRIS-T працювати проти балістики і гіперзвукових цілей — не найскладніше. Необхідно також автоматизувати згортання і розгортання комплексу для постійної зміни позиції.

Першим кроком на шляху вдосконалення технологій стане залучення штучного інтелекту до виявлення цілей у РЛС TRML-4D.

ШІ-технології допоможуть виявляти цілі в РЛС TRML-4D

Поліпшення ЗРК IRIS-T: як забезпечити вихід системи з-під удару?

Команда аналітиків Defence Express зауважує, що у ЗРК цього класу фактично відсутня можливість виходу з-під удару. Процес його згортання і розгортання займає мінімум 10 хвилин.

Скорочення часу має бути кардинальним, адже балістична ракета долає дальність 300 км приблизно за п'ять хвилин. При обстрілі гіперзвуковою ракетою часу буде ще менше.

За оцінками фахівців, автоматизація виходу з-під удару разом з активним застосуванням безпілотних або опційно-пілотованих машин у складі ЗРК може стати відповіддю на таку загрозу.

"Збільшення кількості балістичних і гіперзвукових ракет вимагає розширення можливостей самого IRIS-T SLM", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, український "ЗРК "Бук" озброюють сучасними ракетами, комплекс успішно виконує бойові завдання.

Крім цього, Україна витратить понад 96 млрд гривень на закупівлю ЗРК Rapid Ranger і легких багатоцільових ракет Marlet. Це має посилити протиповітряну оборону країни.