Комплекс "Бук" отримав "друге життя": Україна модернізує радянську техніку (відео)

Частина систем ППО, які дістались Україні «в спадок» після розвалу СРСР, проходять модернізацію. Заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко розповів, що на черзі — зенітно-ракетний комплекс С-300.

Related video

"ЗРК "Бук" отримав друге життя. Сьогодні він озброюється іншими ракетами й він вже виконує бойові завдання", — заявив він в інтерв’ю на YouTube-каналі Міноборони від 14 червня.

З його слів, С-300 — теж в очікуванні "великих змін".

"Ця робота проводиться, ми не стоїмо на місці. Прийде час — ми про це скажемо. Скажемо тоді, коли буде практичний результат. Поки що це "на папері"", — зауважив Клочко.

Заступник міністра уточнив, що "більш конкретний результат" варто очікувати приблизно у другій половині 2025 року.

Бригадний генерал повідомив, що розвивається також і балістика. Він додав, що найближчим часом про це розкажуть більш конкретно, але деталей не уточнив.

Клочко розповів, що нині український ВПК (включно з модернізацією радянських комплексів ППО) забезпечує приблизно третину від загальних потреб Збройних сил. Він запевнив, що все робиться для того, щоб покращити якість і ефективність застосування українського озброєння.

Варто зауважити, що раніше повідомлялось про переобладнання ЗРК "Бук-М1" під американські ракети RIM-7 Sea Sparrow та AIM-9. Окрім того, відомо про проєкт гібридних засобів ППО FrankenSAM: ЗСУ мають 60 пускових "Бук-М1", до яких відсутні ракети, тож комплекси мали модернізувати у США.

Щодо модернізації С-300 лише повідомлялось, що одне з ключових завдань — збільшити радіус дії ракети й покращити інші характеристики.

Нагадаємо, аналітик Валентин Бадрак повідомив, що у середині травня 2025 року українські балістичні ракети "Сапсан" пройшли успішне бойове випробування, і тепер Міноборони запустило їх серійне виробництво. Зі слів експерта, вітчизняна розробка перевершила ATACMS.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 12 червня повідомляв про новий український дрон "Булава". З його слів, "пташка" вже знищує цілі в тилу ворога й переважає за ключовими параметрами російський "Ланцет".