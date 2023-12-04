В Україні працюють над модернізацією ЗРК С-300 та "Бук", – Міноборони

В Повітряних силах вже підтвердили, що ЗРК "Бук" переобладнали під американські ракети, проте про модернізацію С-300 відомо небагато.

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Радянські зенітно-ракетні комплекси С-300 та "Бук" модернізують в Україні. Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтервʼю АрміяInform.

За словами Гаврилюка, Україні потрібні сучасні засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, артилерії та інших зразків озброєння. Технологічна перевага над армією РФ є ключовим чинником на шляху до перемоги. Оборонно-промисловий комплекс працює над виробництвом та модернізацією озброєнь, зокрема й засобів ППО.

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"Наразі про це ми не можемо говорити докладно, скажу лише, що триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів "Бук" та С-300", — розказав Іван Гаврилюк.

Додамо, у Повітряних силах офіційно підтвердили, що ЗРК "Бук-М1" переобладнали під американські ракети RIM-7 Sea Sparrow та AIM-9. Україна разом зі Сполученими Штатами веде роботу над проєктом гібридних засобів ППО FrankenSAM. ЗСУ мають 60 пускових ЗРК "Бук-М1", але до них не було ракет, тому Київ запросив модернізувати в Штатах комплекси. За місяць США здатні переробити 5 ЗРК "Бук-М1".

Про модернізацію С-300 у відкритому доступі відомо мало. У 2020 році "Мілітарний" писав, що одним з ключових завдань у модернізації С-300 є збільшення радіуса дії ракети та інших характеристик.

Нагадаємо, Фокус розбирався, які цілі знищать поліпшені ЗРК "Бук-М1" після модернізації.

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