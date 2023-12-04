Виліт російського МіГ-31К: у ПС пояснили, коли можуть не вмикати тривогу

Російські МіГ-31К злітають з трьох основних аеродромів — Саваслейка, Моздок і Ахтубінськ. Не завжди є інформація про те, чи винищувач летить з ракетою або без неї, чи це просто переліт, бойовий виліт чи тренувальний політ, розповів речник командування ПС Юрій Ігнат.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що в деяких випадках під час вильотів російських МіГ-31К може не вмикатися повітряна тривога. Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози – тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривоги", — сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що західні партнери країн НАТО намагаються якомога швидше та повніше інформувати Україну про той чи інший проліт МіГ-31К, також працює українська розвідка. Попри це, не завжди є інформація про те, чи винищувач летить з ракетою або без неї, чи це просто переліт, чи бойовий виліт або тренувальний політ. Зокрема, російські МіГи злітають з трьох основних аеродромів — Саваслейка, Моздок і Ахтубінськ.

На питання журналістів про те, чи буде якесь рішення, аби кількагодинні польоти МіГів не паралізували всю Україну, зокрема й столицю, Юрій Ігнат зазначив, що це питання не зовсім до Повітряних сил. Тоді як ПС й надалі будуть інформувати про загрозу через винищувачі та надавати цю інформацію оперативному черговому ДСНС у Києві, який запускатиме систему оповіщення.

"Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення — не берусь казати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу", — пояснив він.

Нагадаємо, 20 листопада військовий аналітик і експерт Олександр Коваленко повідомив, що тривалі сигнали повітряної тривоги, які спричинені через польоти російських МіГ-31К, негативно позначаються на економіці України. З його слів, ці винищувачі не завжди використовуються в бойових цілях.

1 грудня Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування, які показали, що 51% українців вважають, що під час зльотів МіГів завжди потрібно оголошувати повітряну тривогу, тоді як 40% переконані, що доцільнішим є диференційоване застосування тривог у залежності від конкретної ситуації та реального ступеня загрози.