Монстр ППО заповнить уразливості: восени Україна отримає гібридні ЗРК FrankenSAM, — ISW

Дітище українського ВПК, яким зацікавилися в Пентагоні, являє собою гібрид радянських ЗРК "Бук", американських надзвукових ракет AIM-9M Sidewinder, що стоять на винищувачах F-16, F-18, ракет Sea Sparrow і Hawk часів Холодної війни.

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Офіційні особи США вже восени відправлять Україні гібридні ППО — модифіковані системи FrankenSAM, у яких радянські пускові установки поєднали з передовими західними ракетами. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 29 жовтня.

Інформацією про підготовку поставок напередодні, 29 жовтня, поділилися журналісти The New York Times.

У кількох версіях такого гібрида поєднані модифіковані радянські ЗРК "Бук", американські ракети Sea Sparrow, радари радянських зразків, американські надзвукові ракети AIM-9M Sidewinder (розроблені в 1950-х роках, їх використовують у винищувачах F-16, F-18), а також системи Hawk часів Холодної війни.

Надзвукові ракети AIM-9M Sidewinder на навчаннях

За відомостями NYT, США тестують і варіант FrankenSAM із ракетами Patriot і радіолокаційною системою українського виробництва.

Заступник помічника міністра оборони США з політики щодо України, РФ і Євразії Лора Купер сказала, що FrankenSAM допоможуть заповнити критичні вразливості в українській протиповітряній обороні.

Програма FrankenSAM

Київське керівництво у відчайдушній спробі захиститися від російських атак по інфраструктурі експериментує з монстром збройових систем, а дітищем української оборонної промисловості зацікавилися в Пентагоні.

Офіційні особи США назвали ініціативу програмою FrankenSAM. У цій розробці поєднані ракети західного калібру з переобладнаними радянськими пусковими установками або радарами, які є в України.

Систему ППО останні кілька місяців тестували на полігонах США.

У ще одному варіанті FrankenSAM використовується ракетна система Hawk часів Холодної війни, минулого тижня вона вперше з'явилася на передовій. Високопоставлений представник Пентагону Лора Купер назвала це "воскресінням" застарілої системи ППО.

Ці розробки, за її словами, "заповнюють критичні вразливості в системі протиповітряної оборони України", пояснила вона.

Система Hawk на навчаннях у Румунії

NYT зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення Київ проводив несподівані експерименти зі своїм арсеналом часів СРСР, і більшість із них виявлялися успішними.

Представники США зазначали, що Україна виплутується зі складних ситуацій, подібно до секретного агента Ангуса Макгайвера з однойменного телесеріалу 80-х років. Кінематографічний персонаж, спираючись на наукові знання та кмітливість, робив прості на перший погляд, але ефективні пристосування.

Як з'явився проєкт FrankenSAM

Проєкт FrankenSAM з'явився наприкінці минулого року, коли українське керівництво звернулося до Сполучених Штатів із проханням допомогти знайти ракети для приблизно 60 ЗРК "Бук" і радарів. Зрештою порахували, що отримати ракети, які випускає РФ, буде складно, і вирішили модернізувати пускові установки під боєприпаси натовського калібру.

"Ми розуміли, що потрібні якісь рішення, тому що взимку нам дуже знадобляться засоби протиповітряної оборони", — сказала Олександра Устінова, голова комісії українського парламенту, що курирує постачання західних озброєнь.

За її словами, Київ запропонував самостійно збирати зброю, щоб було швидше. Однак американські інженери заявили, що це їхня робота, і наполягли на тому, що знадобиться ще сім місяців для всіх тестувань і перевірок після того, як Пентагон погодився виділити для проєкту ракети Sea Sparrow.

Пускова установка RIM-7 Sea Sparrow збройних сил Тайваню

Перші модернізовані "БУКи" прибули в Україну зовсім нещодавно, пояснила Устинова, згадавши, що США планують відправити ще 17 "БУКів" для модернізації в США. Але американські інженери можуть випускати лише п'ять систем на місяць.

За словами генерал-лейтенанта Миколи Олійника, ЗРК HAWK вже використовуються в Україні і захищають небо, поряд з іншими системами ППО.

Що ж до американських надзвукових ракет AIM-9M Sidewinder для проєкту FrankenSAM, то це "справжня інновація", як сказала Купер, яка прискорить захист неба над Україною і не доведеться чекати довгих років, поки розроблять нові. Однак про дати, коли ці ракети поставлять Україні, не повідомляється.

До того ж, представники Міноборони США все ще тестують, мабуть, найефективніший варіант FrankenSAM: ракети Patriot з пусковою установкою, доповнені українською радарною системою.

У жовтні на полігоні White Sands Missile Range у штаті Нью-Мексико ця система успішно збила свою ціль — дрон, що летів. Очікується, що взимку нова розробка з'явиться на озброєнні України.

Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що в новому пакеті допомоги Німеччина поставила Україні ППО IRIS-T і надводні дрони.

Також повідомлялося, що ЗСУ створюють "небезпечні" для окупаційного угруповання плацдарми на Дніпрі, через що в російських військах призначили нового командувача — генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача ВДВ РФ.