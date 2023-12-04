В Украине работают над модернизацией ЗРК С-300 и "Бук", — Минобороны

В Воздушных силах уже подтвердили, что ЗРК "Бук" переоборудовали под американские ракеты, однако о модернизации С-300 известно немного.

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Советские зенитно-ракетные комплексы С-300 и "Бук" модернизируют в Украине. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью АрмияInform.

По словам Гаврилюка, Украине нужны современные средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, артиллерии и других образцов вооружения. Технологическое преимущество над армией РФ является ключевым фактором на пути к победе. Оборонно-промышленный комплекс работает над производством и модернизацией вооружений, в том числе и средств ПВО.

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"Сейчас об этом мы не можем говорить подробно, скажу лишь, что продолжается работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов "Бук" и С-300", — рассказал Иван Гаврилюк.

Добавим, в Воздушных силах официально подтвердили, что ЗРК "Бук-М1" переоборудовали под американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9. Украина вместе с Соединенными Штатами ведет работу над проектом гибридных средств ПВО FrankenSAM. ВСУ имеют 60 пусковых ЗРК "Бук-М1", но к ним не было ракет, поэтому Киев запросил модернизировать в Штатах комплексы. За месяц США способны переделать 5 ЗРК "Бук-М1".

О модернизации С-300 в открытом доступе известно мало. В 2020 году "Милитарный" писал, что одной из ключевых задач в модернизации С-300 является увеличение радиуса действия ракеты и других характеристик.

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