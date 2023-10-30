США и Украина создают "гибридные" средства ПВО : какие цели уничтожат улучшенные ЗРК "Бук"

Наступление морозов заставляет Киев думать, как усилить средства ПВО, чтобы защитить энергообъекты. Вместе с американскими инженерами удалось найти выход: переоборудовать советские установки "Бук", которые простаивают на арсеналах, для пусков ракет RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9. Фокус разбирался, насколько эффективной будет выбранная тактика.

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Украинские и американские военные создают систему "гибридного ПВО". Цель программы FrankenSAM — объединить западные ракеты класса "земля-воздух" с пусковыми установками или радарами производства СССР, которые имеются на вооружении ВСУ, пишет газета The New York Times (NYT).

Программу FrankenSAM запустили в конце 2022 года. Украинские военные просили западных союзников помочь найти ракеты для 60 установок "Бук", простаивающих на арсеналах. Понимая, что Западу будет сложно найти произведенные в России боеприпасы для данных систем, Киев предложил переоборудовать пусковые установки для использования ракет калибра НАТО.

Авторы статьи акцентируют внимание на отчаянии украинских властей из-за наступления зимы и попыток усилить средства противовоздушной обороны, чтобы защитить энергообъекты от ударов России.

"На самом деле они настолько отчаялись, что готовы экспериментировать с системами вооружений. Сейчас планы изучает Пентагон", — заметили журналисты.

Последние несколько месяцев на военных базах в Соединенных Штатах испытывали сочетание советских ЗРК "Бук" с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, а также советские радары с ракетами Sidewinder. После тестов их доставят в Украину этой осенью, сообщили знакомые с ситуацией чиновники.

Третий вариант — это ракетный комплекс Hawk, который применили на поле боя на прошлой неделе.

Ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9. Чем будут стрелять советские "Буки"?

Первые несколько отремонтированных "Буков" и ракет поступили в Украину совсем недавно. Меньшие габариты RIM-7 Sea Sparrow по сравнению с советской ракетой 9М38 могут позволить увеличить количество ракет на пусковой установке, отмечают аналитики портала Defence Express.

По оценке военного эксперта, директора по развитию консалтинговой компании Defense Express Валерия Рябых, программа FrankenSAM удачно подойдет для защиты неба в условиях недостатков боеприпасов к установкам ПВО.

"У наших партнеров довольно много ракет RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 на складах. Частично они уже адаптированы для советских систем и вооружения стран Центральной Европы. Такое объединение дает возможность расширить спектр поражения российских воздушных целей. К примеру, американские и канадские AIM-9 стоят от 15 тысяч долларов, их произвели более 200 тысяч единиц. Прекрасный вариант для комбинирования с советскими ЗРК с точки зрения боевой эффективности", — сказал он Фокусу.

Ракеты AIM-9, разработанные в 1950-х годах, используются истребителями F-16 и F-18. Они подойдут и для уничтожения иранских дронов Shahed, но "баллистику" они могут не осилить, поясняет эксперт.

"Пять "Буков" за месяц": сколько времени уйдет на FrankenSAM

Скорость модернизации ЗРК "Бук" не так быстрая, как хотелось. Украина была готова отправить в США 17 установок, но американские инженеры сдали только пять за месяц, отмечает NYT.

"Возможно, до осени следующего года все системы ПВО могут быть переделаны и подготовлены к использованию в полях. Но в процессе работы могут быть изменения из-за производственных особенностей", — заметил Валентин Рябых.

Суть программы FrankenSAM предельно проста — обеспечить нагрузку для ЗРК "Бук", поскольку советские боеприпасы в условиях войны быстро заканчиваются, а найти новые практически нереально. США и Украина нашли выход, чтобы системы не простаивали, говорит Фокусу заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Идея начинает реализовываться на практике. Касательно сроков завершения и количества систем — это закрытые данные. Успех программы в том, что ЗРК "Бук" продолжат сбивать вражеские цели. Западные и советские арсеналы объединяются и будут защищать Украину от российских ракет", — констатировал он.

Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер в комментарии NYT сказала, что благодаря FrankenSAM заполнятся "критические пробелы в противовоздушной обороне Украины, что является самой важной задачей".

Американские военные чиновники и инженеры говорят NYT об испытании самой мощной системы FrankenSAM: ракет и пусковой станции ​Patriot, которая будет работать в паре с украинскими радиолокационными системами.

Представитель Пентагона заявил, что во время испытаний в этом месяце на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико система успешно поразила дрон. По словам одного из чиновников, данную систему планируют отправить в Украину этой зимой вместе с ракетами и другими частями Patriot.

Напомним, Воздушные силы ВСУ 29 октября заявляли о готовности сил ПВО к вероятным атакам российской армии зимой. Вероятно, в РФ пока взяли паузу для накопления ракет.

Фокус ранее писал о новом пакете помощи для ВСУ от Германии. Берлин передал систем ПВО, надводные дроны, БПЛА Vector и боеприпасы.