Системы ПВО IRIS-T и надводные дроны: что в новом пакете помощи получила Украина от ФРГ

В пакет помощи вошли сборы из запасов Бундесвера, из промышленности и поставки вместе с партнерами, которые финансируются из средств инициативы федерального правительства.

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Украина получила он Германии системы противовоздушной обороны, надводные дроны, беспилотники Vector и боеприпасы. Об этом 27 октября сообщают аналитики сообщества In Factum.

В пакет помощи вошли сборы из запасов Бундесвера, из промышленности и поставки вместе с партнерами, которые финансируются, среди прочего, из средств инициативы федерального правительства.

В Украину уже доставлено:

1 система противовоздушной обороны IRIS-T SLM;

ракеты IRIS-T для пусковых установок IRIS-T SLS;

1 радар (РЛС) TRML-4D;

4 неназванных БТРа;

4 тягача HX81 + 4 полуприцепа к ним;

6 пикапов для охраны границы;

8 БПЛА Vector;

5 беспилотных надводных дронов;

4 радара наземного наблюдения Ground Observer 12;

Боеприпасы (вероятнее M26 (AT2) для MLRS MARS II;

10 000 защитных очков.

Также Германия пообещала предоставить Украине 5 000 155-мм снарядов.

Напомним, что OSINT-аналитики выяснили, откуда из Крыма ВС РФ запускают по Украине ракеты "Оникс". Позиции оккупантов обнаружили благодаря опубликованному в сети видео запуска противокорабельной ракеты П-800 "Оникс".

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поговорил с новым спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном. Они обсудили запросы Белого дома на финансирование .