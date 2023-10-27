Системы ПВО IRIS-T и надводные дроны: что в новом пакете помощи получила Украина от ФРГ
В пакет помощи вошли сборы из запасов Бундесвера, из промышленности и поставки вместе с партнерами, которые финансируются из средств инициативы федерального правительства.
Украина получила он Германии системы противовоздушной обороны, надводные дроны, беспилотники Vector и боеприпасы. Об этом 27 октября сообщают аналитики сообщества In Factum.
В пакет помощи вошли сборы из запасов Бундесвера, из промышленности и поставки вместе с партнерами, которые финансируются, среди прочего, из средств инициативы федерального правительства.
В Украину уже доставлено:
- 1 система противовоздушной обороны IRIS-T SLM;
- ракеты IRIS-T для пусковых установок IRIS-T SLS;
- 1 радар (РЛС) TRML-4D;
- 4 неназванных БТРа;
- 4 тягача HX81 + 4 полуприцепа к ним;
- 6 пикапов для охраны границы;
- 8 БПЛА Vector;
- 5 беспилотных надводных дронов;
- 4 радара наземного наблюдения Ground Observer 12;
- Боеприпасы (вероятнее M26 (AT2) для MLRS MARS II;
- 10 000 защитных очков.
Также Германия пообещала предоставить Украине 5 000 155-мм снарядов.
Напомним, что OSINT-аналитики выяснили, откуда из Крыма ВС РФ запускают по Украине ракеты "Оникс". Позиции оккупантов обнаружили благодаря опубликованному в сети видео запуска противокорабельной ракеты П-800 "Оникс".
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поговорил с новым спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном. Они обсудили запросы Белого дома на финансирование .