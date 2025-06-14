Комплекс "Бук" получил "вторую жизнь": Украина модернизирует советскую технику (видео)

Часть систем ПВО, которые достались Украине "в наследство" после развала СССР, проходят модернизацию. Заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко рассказал, что на очереди — зенитно-ракетный комплекс С-300.

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"ЗРК "Бук" получил вторую жизнь. Сегодня он вооружается другими ракетами и он уже выполняет боевые задачи", — заявил он в интервью на YouTube-канале Минобороны от 14 июня.

По его словам, С-300 — тоже в ожидании "больших перемен".

"Эта работа проводится, мы не стоим на месте. Придет время — мы об этом скажем. Скажем тогда, когда будет практический результат. Пока это "на бумаге"", — отметил Клочко.

Замминистра уточнил, что "более конкретный результат" стоит ожидать примерно во второй половине 2025 года.

Бригадный генерал сообщил, что развивается также и баллистика. Он добавил, что в ближайшее время об этом расскажут более конкретно, но деталей не уточнил.

Клочко рассказал, что сейчас украинский ВПК (включая модернизацию советских комплексов ПВО) обеспечивает примерно треть от общих потребностей Вооруженных сил. Он заверил, что все делается для того, чтобы улучшить качество и эффективность применения украинского вооружения.

Стоит заметить, что ранее сообщалось о переоборудовании ЗРК "Бук-М1" под американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9. Кроме того, известно о проекте гибридных средств ПВО FrankenSAM: ВСУ имеют 60 пусковых "Бук-М1", к которым отсутствуют ракеты, поэтому комплексы должны были модернизировать в США.

По модернизации С-300 только сообщалось, что одна из ключевых задач — увеличить радиус действия ракеты и улучшить другие характеристики.

Напомним, аналитик Валентин Бадрак сообщил, что в середине мая 2025 года украинские баллистические ракеты "Сапсан" прошли успешное боевое испытание, и теперь Минобороны запустило их серийное производство. По словам эксперта, отечественная разработка превзошла ATACMS.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 12 июня сообщал о новом украинском дроне "Булава". По его словам, "птичка" уже уничтожает цели в тылу врага и превосходит по ключевым параметрам российский "Ланцет".