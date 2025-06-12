Українську ППО поповнять ЗРК Rapid Ranger за 1,7 млрд фунтів: на що вони здатні

Гроші на додаткову закупівлю зброї виділила Велика Британія. Окрім самих комплексів Україна закупить ракети до них.

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Про відповідне рішення на засіданні уряду 11 червня повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна витратить майже 1,7 млрд фунтів (понад 96 млрд гривень за актуальним курсом) від Великої Британії на додаткову зброю для ППО — комплекси ЗРК Rapid Ranger і легкі багатоцільові ракети Marlet.

Фото ЗРК Rapid Ranger від виробника Фото: Thales

"Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога", — підкреслив Шмигаль.

Також цього місяця британці оголосили рекордну допомогу у постачанні БПЛА. Були виділені 350 мільйонів фунтів, це дозволить передати Україні 100 тисяч дронів уже цього року. Прем’єр висловив подяку партнерам за надзвичайну підтримку у наближенні справедливого миру.

ЗРК Rapid Ranger і ракети Marlet: що про них відомо

У Defence Express згадали, що на початку березні Міноборони оголошувало про фінансування Великою Британією постачання одразу 5000 ракет Marlet, також відомих як LMM — Lightweight Multirole Missile. Комплекси Rapid Ranger і ракети до них виробляє компанія Thales UK у Белфасті, однак у цьому випадку є перспектива локалізації виробництва. Повідомлялось, що Велика Британія має намір передати Україні технології та створити українські виробничі потужності.

Інфографіка про постачання 5000 ракет Marlet Україні Фото: The Sun

RapidRanger — це ЗРК малої дальності, легка пускова установка на чотири ракети LMM або Starstreak із власною оптико-прицільною станцією та/або РЛС. Вага установки становить менш як 500 кілограмів, і це дозволяє поставити її на легке колісне шасі.

Однак можливості RapidRanger тісно пов’язані з характеристиками ракет LMM:

заявлена дальність — понад 6 кілометрів;

досить малий розмір — діаметр 76 мм, довжина і довжина 1,3 метра;

загальна вага — 13 кілограмів;

вага бойової частини з неконтактним підривачем — 3 кілограми.

Фото ракети Marlet або LMM від виробника Фото: Thales Інфографіка про ракету Marlet або LMM Фото: Thales

Наведення цієї ракети відбувається за принципом "лазерна стежка", тобто LMM летить у структурованому лазерному полі. Це означає, що ракету потрібно вести до цілі до моменту знищення, але це також у порівнянні з інфрачервоним наведенням дозволяє повністю ігнорувати теплові пастки й не зважати на теплову сигнатуру цілі.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що українська компанія розробила систему візуальної навігації, завдяки якій дрони можуть працювати без GPS.

У Defence Express інформували, що в останній масштабній атаці на Київ ворог міг використати новий реактивний безпілотник "Герань-3". Це пояснює дивні звуки, які під час нальоту дронів чули мешканці столиці.