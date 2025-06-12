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Українську ППО поповнять ЗРК Rapid Ranger за 1,7 млрд фунтів: на що вони здатні

ЗРК Rapid Ranger випускає ракети ППО
Фото: Thales | Україна отримає ЗРК Rapid Ranger і ракети до них

Гроші на додаткову закупівлю зброї виділила Велика Британія. Окрім самих комплексів Україна закупить ракети до них.

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Про відповідне рішення на засіданні уряду 11 червня повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна витратить майже 1,7 млрд фунтів (понад 96 млрд гривень за актуальним курсом) від Великої Британії на додаткову зброю для ППО — комплекси ЗРК Rapid Ranger і легкі багатоцільові ракети Marlet.

ЗРК Rapid Ranger працює по цілі як ППО Fullscreen
Фото ЗРК Rapid Ranger від виробника
Фото: Thales

"Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога", — підкреслив Шмигаль.

Також цього місяця британці оголосили рекордну допомогу у постачанні БПЛА. Були виділені 350 мільйонів фунтів, це дозволить передати Україні 100 тисяч дронів уже цього року. Прем’єр висловив подяку партнерам за надзвичайну підтримку у наближенні справедливого миру.

ЗРК Rapid Ranger і ракети Marlet: що про них відомо

У Defence Express згадали, що на початку березні Міноборони оголошувало про фінансування Великою Британією постачання одразу 5000 ракет Marlet, також відомих як LMM — Lightweight Multirole Missile. Комплекси Rapid Ranger і ракети до них виробляє компанія Thales UK у Белфасті, однак у цьому випадку є перспектива локалізації виробництва. Повідомлялось, що Велика Британія має намір передати Україні технології та створити українські виробничі потужності.

Інфографіка про постання ракет LMM Україні Fullscreen
Інфографіка про постачання 5000 ракет Marlet Україні
Фото: The Sun

RapidRanger — це ЗРК малої дальності, легка пускова установка на чотири ракети LMM або Starstreak із власною оптико-прицільною станцією та/або РЛС. Вага установки становить менш як 500 кілограмів, і це дозволяє поставити її на легке колісне шасі.

Однак можливості RapidRanger тісно пов’язані з характеристиками ракет LMM:

  • заявлена дальність — понад 6 кілометрів;
  • досить малий розмір — діаметр 76 мм, довжина і довжина 1,3 метра;
  • загальна вага — 13 кілограмів;
  • вага бойової частини з неконтактним підривачем — 3 кілограми.
Україна отримає велику партію ракет LMM Fullscreen
Фото ракети Marlet або LMM від виробника
Фото: Thales
З чого складається ракета Marlet британського виробництва Fullscreen
Інфографіка про ракету Marlet або LMM
Фото: Thales

Наведення цієї ракети відбувається за принципом "лазерна стежка", тобто LMM летить у структурованому лазерному полі. Це означає, що ракету потрібно вести до цілі до моменту знищення, але це також у порівнянні з інфрачервоним наведенням дозволяє повністю ігнорувати теплові пастки й не зважати на теплову сигнатуру цілі.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що українська компанія розробила систему візуальної навігації, завдяки якій дрони можуть працювати без GPS.

У Defence Express інформували, що в останній масштабній атаці на Київ ворог міг використати новий реактивний безпілотник "Герань-3". Це пояснює дивні звуки, які під час нальоту дронів чули мешканці столиці.