Украинскую ПВО пополнят ЗРК Rapid Ranger за 1,7 млрд фунтов: на что они способны

Деньги на дополнительную закупку оружия выделила Великобритания. Кроме самих комплексов Украина закупит ракеты к ним.

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О соответствующем решении на заседании правительства 11 июня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина потратит почти 1,7 млрд фунтов (более 96 млрд гривен по актуальному курсу) от Великобритании на дополнительное оружие для ПВО — комплексы ЗРК Rapid Ranger и легкие многоцелевые ракеты Marlet.

Фото ЗРК Rapid Ranger от производителя Фото: Thales

"Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага", — подчеркнул Шмыгаль.

Также в этом месяце британцы объявили рекордную помощь в поставке БПЛА. Были выделены 350 миллионов фунтов, это позволит передать Украине 100 тысяч дронов уже в этом году. Премьер выразил благодарность партнерам за чрезвычайную поддержку в приближении справедливого мира.

ЗРК Rapid Ranger и ракеты Marlet: что о них известно

В Defence Express вспомнили, что в начале марте Минобороны объявляло о финансировании Великобританией поставки сразу 5000 ракет Marlet, также известных как LMM — Lightweight Multirole Missile. Комплексы Rapid Ranger и ракеты к ним производит компания Thales UK в Белфасте, однако в этом случае есть перспектива локализации производства. Сообщалось, что Великобритания намерена передать Украине технологии и создать украинские производственные мощности.

Инфографика о поставках 5000 ракет Marlet Украине Фото: The Sun

RapidRanger — это ЗРК малой дальности, легкая пусковая установка на четыре ракеты LMM или Starstreak с собственной оптико-прицельной станцией и/или РЛС. Вес установки составляет менее 500 килограммов, и это позволяет поставить ее на легкое колесное шасси.

Однако возможности RapidRanger тесно связаны с характеристиками ракет LMM:

заявленная дальность — более 6 километров;

достаточно малый размер — диаметр 76 мм, длина и длина 1,3 метра;

общий вес — 13 килограммов;

вес боевой части с неконтактным взрывателем — 3 килограмма.

Фото ракеты Marlet или LMM от производителя Фото: Thales Инфографика о ракете Marlet или LMM Фото: Thales

Наведение этой ракеты происходит по принципу "лазерная тропа", то есть LMM летит в структурированном лазерном поле. Это означает, что ракету нужно вести к цели до момента уничтожения, но это также по сравнению с инфракрасным наведением позволяет полностью игнорировать тепловые ловушки и не учитывать тепловую сигнатуру цели.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что украинская компания разработала систему визуальной навигации, благодаря которой дроны могут работать без GPS.

В Defence Express информировали, что в последней масштабной атаке на Киев враг мог использовать новый реактивный беспилотник "Герань-3". Это объясняет странные звуки, которые во время налета дронов слышали жители столицы.