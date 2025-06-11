Нехарактерний свист: ЗС РФ атакували Київ новим реактивним дроном "Герань-3", — Defense Express

Під час останньої масштабної атаки РФ на Київ ймовірно був використаний новий реактивний безпілотник "Герань-3", схожий на "Шахед". Це пояснює повідомлення містян про дивні звуки, які вони чули під час атаки.

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Про це повідомляє український військовий портал Defence Express.

Серед уламків збитого реактивного дрона, який був схожий на "Шахед", були знайдені деталі, які вказують саме на версію "Герань-3", про яку попереджали у ГУР МОУ.

Залишки реактивного дрона, знайдені після обстрілу Києва Фото: Defense Express

Цей поки невідомий реактивний дрон був збитий та згорів, але серед уламків був знайдений малогабаритний реактивний двигун, що й пояснює інформацію про незвичний звук, який чули в Києві під час атаки.

"Залишки самого дрона доволі сильно фрагментовані. Через це наразі неможливо точно сказати, чи це був реактивний Shahed-238, який був показаний в Ірані ще у листопаді 2023 року. Або це інший далекобійний дрон із реактивним двигуном, який за наявним описом, схожий за формою на "Шахед", - повідомляють експерти порталу.

Оригінальний іранський Shahed-238

Але на їх думку, один зі знайдених на місці падіння дрона блоків прямо вказує на те, що цей реактивний дрон має ряд спільних деталей з оригінальною конструкцією Shahed-136: це панель авіоніки для завантаження польотного завдання, запуску двигуна та всіх інших систем дрона.

Тому це був, або оригінальний реактивний Shahed-238, або російський аналог, зібраний вже у країні-агресорці із використанням наявних комплектуючих. Як мінімум, панелі та системи програмування.

Залишки реактивного дрона, знайдені після обстрілу Києва Фото: Defense Express

Вперше про використання ворогом реактивного "шахеда" для удару по Україні повідомлялось ще у січні 2024 року. Але тоді у Командуванні Повітряних сил не змогли це підтвердити попри наявність уламків.

І хоча можливо в Ірані змінили комплектацію Shahed-238 та пішли шляхом уніфікації, але, скоріш за все, мова все ж таки йде про російський варіант, впевнені експерти.

"Тим паче, що Головне управління розвідки Міноборони України у лютому 2025 року попереджало, що у РФ йде налагодження виробництва аналога реактивного дрона-камікадзе Shahed-238 під позначенням "Герань-3", - сказано у повідомленні.

Що відомо про "Герань-3"

З оголошених у ГУР характеристик "Герань-3" - швидкість польоту до 550-600 км/год, що забезпечується іранським малогабаритним двигуном Tolou-10/13, який є неліцензійною копією чеського PBS TJ100.

Наразі йде додатковий збір та аналіз інформації, яка має дозволити більш впевнено говорити про новий реактивний російський дрон, який, з певною долею вірогідності, і є "Герань-3".

Нагадаємо, в ніч на 10 червня росіяни завдали масованої комбінованої атаки по Києву ударними дронами типу "Шахед" та балістичними ракетами. У п'яти районах Києва були зафіксовані наслідки ворожого обстрілу та почались пожежі.

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