Реактивні дрони РФ розганятимуться до 800 км: Хмара розповів про підготовку до нової загрози
Росія розвиває можливості своїх реактивних дронів. Водночас Україна будує багаторівневий захист від повітряних загроз.
Російська Федерація удосконалює засоби нападу, зокрема ворожі реактивні дрони будуть здатні розвивати швидкість у 800 км. Про це у розмові з журналістами розповів міністр оборони Євгеній Хмара, повідомляє "РБК-Україна".
Міністр наголосив, що дуже важливо планувати на кілька кроків вперед та мати достатній запас необхідного озброєння. Також відомство працює над пошуком протидії наступному поколінню загроз й відповідні задачі вже поставлені виробникам, які працюють в ОПК.
Очільник оборонного відомства наголошує, що ворожі безпілотники залишаються серйозною проблемою, але Україна вже має успішні застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних "Шахедів". Зокрема, під час бойового чергування один з підрозділів знищив п'ять повітряних цілей п'ятьма перехоплювачами "Барс".
Зараз цей результативний досвід вивчають і масштабують, — зауважив Хмара, додавши, що Україна вже має на озброєнні сотні великокаліберних турелей для боротьби з БПЛА.
Також, окрім турелей та дронів-перехоплювачів, українське небо наразі захищають ЗРК, ПЗРК, системи РЕБ, "мала ППО", а також авіаційна компонента, зокрема літаки Mirage та F-16, розповів Євгеній Хмара.
Спецпідрозділи для боротьби з БПЛА
Утім, боротьба з ворожими дронами має стати окремою спеціалізацією у Силах оборони, підкреслює Євгеній Хмара, пише "Укрінформ".
Він пояснив, що звичайна бригада, як правило, сконцентрована лише на безпосередній загрозі від дрону.
"Тому потрібні спеціалізовані підрозділи другого ешелону, для яких пошук і знищення екіпажів БпЛА буде одним із пріоритетних завдань", — вважає міністр.
За його словами, наша країна вже досвід, коли системна бойова робота по екіпажах і місцях базування безпілотників суттєво знижувала спроможності ворога на окремій ділянці, тож, на його думку, цей позитивний досвід потрібно масштабувати.
Нагадаємо, український безпілотник-перехоплювач Sting S під час бойових випробувань знищив російський реактивний дрон "Герань-5".
Також Фокус писав, що керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, як українські військові випробовують у реальних бойових умовах прототипи дронів-перехоплювачів.