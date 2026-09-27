Дрони-перехоплювачі вже тестують в бою: Буданов назвав терміни їх масового застосування

Україна в бойових умовах тестує прототипи дронів-перехоплювачів. Масове виробництво БПЛА може розпочатися вже зовсім скоро.

Українські військові вже випробовують у реальних бойових умовах моделі безпілотників-перехоплювачів. Про це, як інформують "Новини.LІVE", розповів керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, прототипи "винищувачів" наразі проходять перевірку "по живому", під час справжніх атак, захищаючи українців від російських дронів.

"Прототипи тестуються і вони збивають", — пояснив Буданов, додавши, що наразі їхня кількість у небі недостатня для відчутного ефекту.

Утім, масштабування перехоплювачів йде, адже президент Володимир Зеленський на останній ставці поставив завдання прискорити процес, — розповів керівник ОП.

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Кирило Буданов запевнив, що масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців.

Нагадаємо, 19 вересня Володимир Зеленський опублікував кадри пуску нового дрона-перехоплювача, який створили за підтримки військової контррозвідки Служби безпеки України. Дрон пройшов перевірку у бойових умовах, збивши російський реактивний БПЛА "Герань-5".

Трохи раніше, 15 вересня, Зеленський повідомив про випробування ще одного перехоплювача і зазначив, що йому потрібне допрацювання системи керування.

Наприкінці серпня Міноборони інформувало про перший український перехоплювач Alexa Spatium, призначений для знищення російських "Шахедів", а також дронів типу "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5" та вертольотів.