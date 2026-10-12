Без даху, перекриттів та фасаду: у Харкові дрони РФ влучили у багатоповерхівки (фото)

Зранку 12 жовтня РФ обстріляла Україну дронами та влучили по горішніх поверхах багатоповерхівок у Харкові, повідомила військова адміністрація. Крім того, стався удар по спортивній школа. ОВА показали кадри зі зруйнованими квартирами, у яких від уламків та пожеж постраждали цивільні. Що сталось у Харкові внаслідок російського удару?

Від удару РФ по Харкові постраждали об'єкти у Київському районі міста, ідеться у Telegram-каналі глави ОВА Олега Синєгубова. Посадовець заявив, що сталось чотири хвилі атак, під час яких щоразу страждали цивільні об'єкти. Згідно з даними Синєгубова, поранені троє людей, мають гостру реакцію 12, серед них — двоє дітей, а загиблих немає.

Близько 10:17 Синєгубов підтвердив влучання у Харкові, додавши, що людям надали допомогу, а на місці удару РФ працюють відповідні служби. Перед цим була низка дописів про серію російських повітряних атак по Київському району. Перша атака сталась близько 8:46: удар по багатоповерхівці, постраждало п'ятеро осіб, серед них — 74-річна жінка та 80-річний чоловік, чоловіки віком 36 та 74 роки, і також 10-річний хлопчик. Друга атака — о 9:24 по спортивному закладу: до лікарів звернень не було. Наступні два — близько 9:43 (приватний будинок, постраждали паркан і вікна), 10:12 — ще одна багатоповерхівка (постраждали жінки 43 і 71 років та 16-річна дівчина).

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Глава Харківської ОВА опублікував низку фото з наслідками удару РФ по Харкову. Бачимо, що на горішньому поверсі однієї багатоповерхівки повністю зруйновано стіни, дах, фасади трьох-чотирьох квартири, а в сусідніх — винесло скління та вирвало рами. У другої — на середніх поверхах пошкодило балкони, вікна та фасадні стіни.

Обстріл Харкова — багатоповерхівка з пошкодженими квартирами після удару РФ 12 жовтня

Обстріл Харкова — багатоповерхівка з пошкодженими балконами після удару РФ 12 жовтня Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Обстріл Харкова — деталі атаки РФ на Україну 12 жовтня

Міський голова Харкова Ігор Терехов також писав про обстріл міста та про наслідки влучання дронів РФ. За підрахунками Терехова, було п'ять хвиль атак. У найбільш постраждалої багатоповерхівки пошкоджені квартири з 7 по 9 поверхи. Мер уточнив, що кількість постраждалих — 12.

Обстріл Харкова — Терехов про влучання дронів РФ по багатоповерхівкам 12 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про інші деталі обстрілу України та ударів реактивних дронів РФ. З'ясувалось, що в ніч з 11 на 12 жовтня стало кілька хвиль повітряних атак. Пізно увечері 11 жовтня російські безпілотники долетіли до Івано-Франківська та влучили по будинку з рестораном та магазином. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, загинуло троє військовослужбовців: мер закликав людей перебувати вдома в укриттях під час обстрілів. Крім того, зранку стало відомо про те, що дрони долетіли до Волинської області, а вибухи чули в Луцьку. Місцева влада поки не інформувала про постраждалих чи руйнування. До всього, зранку Одеська обласна військова адміністрація повідомила про влучання по об'єкту портової інфраструктури. При цьому Повітряні сили зранку 12 жовтні повідомили про атаку 121 дрона РФ (у тому числі 76 реактивних) та про удар ракети Х-59. Засоби ППО знешкодили 89 БпЛА і стались влучання у 15 локаціях.

Нагадуємо, 11 жовтня медіа розповіли про закриту зустріч з міністром оборони Євгенієм Хмарою, який розповів про загрози нових обстрілів засобами ураження РФ на швидкості 800 км/год.