РФ вдарила по багатоповерхівці у Києві: поруч горять авто і дитячий майданчик

Армія РФ завдала удару по Дарницькому району столиці. Ворог влучив у 25-поверховий житловий будинок.

За повідомленням КМВА, росіяни атакували будівлю дроном-камікадзе. На місце вже прямують всі відповідні рятувальні служби. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, влучання зафіксовано на рівні 12-16 поверхів. Також палають автівки у дворі будинку.

Згодом стало відомо, що в результаті удару загинула жінка, повідомили в КМВА. Мер Кличко заявив, що на 20:27 вже 11 людей вважаються постраждалими. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Про загоряння на дитячому майданчику пишуть ЗМІ.

Раніше Фокус писав, що ворог атакував багатоповерхівку у Харкові. Поранені троє людей, мають гостру реакцію 12, серед них — двоє дітей.

Видео дня

Зазначимо, ми повідомляли й про інші деталі обстрілу України та ударів реактивних дронів РФ. З'ясувалось, що в ніч з 11 на 12 жовтня стало кілька хвиль повітряних атак.