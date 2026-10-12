Без розвідданих та Patriot: США офіційно пригрозили Україні через удари по НПЗ Росії

Вашингтон поставив Київ перед вибором – згорнути глибокі удари по російській енергетиці або втратити доступ до американської розвідки та механізму закупівель зброї.

США попередили Україну та європейських союзників, що можуть призупинити обмін розвідданими й європейські закупівлі американського озброєння для Києва, якщо українські війська не припинять глибокі удари по російських енергетичних об'єктах. Про це CNN розповіли двоє європейських чиновників.

Сигнали Держдепартаменту та Пентагону надійшли на вихідних — посадовцям в Україні та Європі, а також безпосередньо командирам ЗСУ через американських військових. Ще одне джерело видання говорить про погрозу скоротити обсяг переданих даних.

Європейський чиновник назвав розвіддані та поставки зброї "життєво важливими", а сам ультиматум — "сумним днем" для Києва й партнерів. Дані американської розвідки допомагають збивати балістику: вони дають розташування пускових установок і попередження про удари. Зупинка механізму PURL найболючіше вдарить по постачанні перехоплювачів для Patriot, яких Україні критично не вистачає.

Видео дня

Удари по російських НПЗ: чому Трамп роздратований

Приводом до ймовірного скасування допомоги Україні стало роздратування Дональда Трампа атаками на російські НПЗ. Американський президент пов'язує з війною подорожчання дизеля у світі й вимагає, щоб і Москва, і Київ не чіпали енергетику.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні час змінити главу держави. На його переконання, саме дії Володимира Зеленського спричинили кризу, адже удари по російських нафтопереробних заводах створюють проблеми для світу й передусім для американських фермерів. Очільник Білого дому також зазначив, що Вашингтон дозволяв Києву робити будь-що, окрім атак на російські НПЗ, які виробляють дизель. Про це він сказав у коментарі американським медіа.

12 жовтня Трамп заявив про "енергетичне перемирʼя" між сторонами. Для оточення Володимира Зеленського ця заява стала несподіванкою. Також про угоду не знала й російська сторона. Утім, попри названий мир, армія РФ у той же день вдарила по харківському ТЕЦ-5.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп дозволив Росії продавати дизельне пальне на світовому ринку. Від початку повномасштабної війни на російські нафтопродукти діяла заборона, а сама Москва після серії українських ударів скоротила власний експорт.

Також стало відомо, що американський лідер пообіцяв перекрити Києву доступ до розвідданих США, якщо українські удари по російському дизелю та НПЗ не припиняться — про це написало медіа Axios. Домовленості з Володимиром Путіним Трамп досягнув після того, як Володимир Зеленський шість разів відмовився зупинити атаки.