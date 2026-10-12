Без разведданных и Patriot: США официально пригрозили Украине из-за ударов по НПЗ России

Вашингтон поставил Киев перед выбором — свернуть глубокие удары по российской энергетике или потерять доступ к американской разведке и механизму закупок оружия.

США предупредили Украину и европейских союзников, что могут приостановить обмен разведданными и европейские закупки американского вооружения для Киева, если украинские войска не прекратят нанесение ударов в глубину по российским энергетическим объектам. Об этом CNN сообщили два европейских чиновника.

Сигналы от Госдепартамента и Пентагона поступили в выходные — чиновникам в Украине и Европе, а также непосредственно командирам ВСУ через американских военных. Еще один источник издания говорит об угрозе сократить объем передаваемых данных.

Европейский чиновник назвал разведданные и поставки оружия "жизненно важными", а сам ультиматум — "печальным днём" для Киева и партнёров. Данные американской разведки помогают рассчитывать баллистику: они указывают расположение пусковых установок и предупреждают о ракетных ударах. Остановка механизма PURL наиболее болезненно ударит по поставкам перехватчиков для Patriot, которых Украине критически не хватает.

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Удары по российским НПЗ: почему Трамп раздражён

Поводом для возможного прекращения помощи Украине стало раздражение Дональда Трампа из-за атак на российские НПЗ. Американский президент связывает с войной рост цен на дизельное топливо в мире и требует, чтобы ни Москва, ни Киев не трогали энергетику.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора сменить главу государства. По его мнению, именно действия Владимира Зеленского привели к кризису, ведь удары по российским нефтеперерабатывающим заводам создают проблемы для всего мира и, прежде всего, для американских фермеров. Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон разрешал Киеву делать что угодно, кроме атак на российские НПЗ, производящие дизельное топливо. Об этом он сказал в комментарии американским СМИ.

12 октября Трамп заявил о "энергетическом перемирии" между сторонами. Для окружения Владимира Зеленского это заявление стало неожиданностью. О соглашении не знала и российская сторона. Впрочем, несмотря на объявленный мир, армия РФ в тот же день нанесла удар по харьковской ТЭЦ-5.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп разрешил России продавать дизельное топливо на мировом рынке. С начала полномасштабной войны на российские нефтепродукты действовал запрет, а сама Москва после серии украинских ударов сократила собственный экспорт.

Также стало известно, что американский лидер пообещал перекрыть Киеву доступ к разведданным США, если украинские удары по российскому дизельному топливу и НПЗ не прекратятся — об этом сообщило издание Axios. Договоренности с Владимиром Путиным Трамп достиг после того, как Владимир Зеленский шесть раз отказался прекратить атаки.