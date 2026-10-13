Росія вдарила "Бандеролями" по Харкову: загинули 4 людини (фото)

Кількість загиблих у Холодногірському районі Харкова, де вчора ввечері Росія атакувала "Бандеролями" п'ятиповерховий житловий будинок, зросла до чотирьох осіб.

Про те, що під час пошуково-рятувальних робіт з-під уламків було вилучено тіло ще однієї людини, повідомив мер міста Ігор Терехов. Понад 10 осіб отримали поранення.

Сьогодні вдень ворог знову кілька разів завдав ударів по місту. Під атакою опинилися об’єкти транспортної інфраструктури в Основ’янському районі та Холодногірському районі.

Олексій Білошицький, голова Департаменту патрульної поліції, також підтвердив інформацію про чотирьох загиблих.

За його словами, серед постраждалих — співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій, який допомагав розбирати завали.

Наразі на місці трагедії постійно працюють підрозділи ДСНС та Національної поліції, чергують медики. До ліквідації наслідків залучено комунальні служби та волонтери.

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Фото: ДСНС

Після завершення аварійно-рятувальних робіт фахівці проведуть обстеження будинку та визначать, чи придатний він для подальшого проживання.

Нагадаємо, сьогодні російські терористи атакували Рівне, пошкоджено навчальний заклад, є постраждалі.

Також повідомлялося, що під атакою дронів опинилася Львівська область, де один із ударів припав на приватний будинок.