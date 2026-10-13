РФ вдарила по університету в Рівному: є постраждалі (відео)

Унаслідок російського удару по центру Рівного зазнала руйнувань будівля місцевого університету. На місці події вже працюють усі екстрені служби.

Зафіксовано численні пошкодження та є інформація про поранених. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Деталі щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюються.

Нагадаємо, в ніч з 12 та 13 жовтня РФ атакувала Україну ракетами С-400, які вдарили по Києву, та дронами різних типів, частина з яких долетіла до Рівного та Львова. У Харкові сталось влучання по житловому будинку: зруйнований під'їзд, людей витягали з-під завалів.

Через масовану атаку українських безпілотників у ніч на 13 жовтня у Москві низка аеропортів призупинила роботу. У росіян виникли проблеми з понад десятком рейсів: літаки змушені розвертатися і летіти до інших аеропортів через неможливість приземлитися у столиці Росії.