Россия нанесла удар по университету в Ровно: есть пострадавшие (видео)

В результате российского удара по центру Ровно было повреждено здание местного университета. На месте происшествия уже работают все экстренные службы.

Зафиксированы многочисленные повреждения, также поступают сообщения о раненых. Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

Подробности о количестве пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняются.

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября РФ атаковала Украину ракетами С-400, которые поразили Киев, а также дронами различных типов, часть из которых долетела до Ровно и Львова. В Харькове произошло попадание по жилому дому: разрушен подъезд, людей вытаскивали из-под завалов.

Из-за массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 13 октября в Москве ряд аэропортов приостановил работу. У россиян возникли проблемы с более чем десятком рейсов: самолеты вынуждены разворачиваться и лететь в другие аэропорты из-за невозможности приземлиться в столице России.