РФ ударила "Бандеролями" по Харькову: погибли 4 человека (фото)

До четырех человек возросло количество погибших в Холодногорском районе Харькова, где вчера вечером Россия атаковала "Бандеролями" пятиэтажный жилой дом.

О том, что во время поисково-спасательных работы из-под обломков извлечено тело еще одного человека, сообщил мэр города Игорь Терехов. Более 10 человек получили ранения.

Сегодня днем враг снова несколько раз ударил по городу. Под атакой был транспортный инфраструктурный объект в Основянском районе, и Холодногорский район.

Алексей Белошицкий, глава Департамента патрульной полиции, также подтвердил информацию о четырех погибших.

По его словам, среди пострадавших — сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который помогал разбирать завалы.

Сейчас на месте трагедии постоянно работают подразделения ГСЧС и Нацполиции, дежурят медики. К ликвидации последствий привлечены коммунальные службы и волонтеры.

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Фото: ГСЧС

После завершения аварийно-спасательных работ специалисты проведут обследование дома и определят, пригоден ли он для последующего проживания.

Напомним, сегодня же российские террористы атаковали Ровно, повреждено учебное заведение, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что под атакой дронов была Львовская область, где один из ударов пришелся по частному дому.