РФ масовано атакувала Харків: склався під'їзд багатоповерхівки, під завалами можуть бути люди (відео)

Увечері 12 жовтня росіяни здійснили низку ударів баражуючими боєприпасами "Бандероль" по Харкову. Один з ударів прийшовся по Холодногірському району, де внаслідок атаки склався цілий під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку.

На місці удару спалахнула сильна пожежа, під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Дуже серйозні руйнування — склався цілий підʼїзд", — зазначив мер, коментуючи наслідки влучання по будівлі.

Через деякий час стало відомо про щонайменше трьох поранених внаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова, інформував Терехов. Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що кількість поранених станом на 23:20 зросла до шести осіб, серед яких — 19-річний хлопець. Він перебуває у важкому стані через велику кількість опіків.

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Пожежа у житловому будинку в Харкові після атаки РФ

За даними міського голови, атака на Харків почалася близько 21:00. Упродовж наступних двох годин ворог здійснив щонайменше 9 ударів по семи локаціях, розповів Терехов у коментарі медіа "Новини.LIVE".

Окрім зруйнованої багатоповерхівки, також у Холодногірському районі зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Внаслідок цього пошкоджені сусідні будівлі. Загалом, як мер повідомив згодом, пошкоджено більше шести приватних будинків, двоє людей постраждали — у них гостра реакція на стрес.

Близько 23:00 росіяни знову атакували Харків. Терехов інформував про влучання у Шевченківському районі міста, де удар прийшовся по зоні щільної житлової забудови. Дані щодо наслідків уточнюються.

Кадри пожежі у Шевченківському районі Харкова після атаки РФ

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Нагадаємо, увечері 12 жовтня РФ також атакувала Київ балістичними ракетами. Вибухи у столиці прогриміли до оголошення повітряної тривоги.

Також РФ атакувала багатоповерхівку у Дарницькому районі Києва: поруч загорілися авто і дитячий майданчик.