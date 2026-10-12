РФ массировано атаковала Харьков: обрушился подъезд многоэтажного дома, под завалами могут находиться люди (видео)

Вечером 12 октября россияне нанесли серию ударов баражирующими боеприпасами "Бандероль" по Харькову. Один из ударов пришелся по Холодногорскому району, где в результате атаки обрушился целый подъезд пятиэтажного жилого дома.

В месте удара разразился сильный пожар, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Очень серьезные разрушения — обрушился целый подъезд", — отметил мэр, комментируя последствия попадания в здание.

Через некоторое время стало известно о как минимум трёх раненых в результате обстрела Холодногорского района Харькова, сообщил Терехов. Впоследствии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что количество раненых по состоянию на 23:20 возросло до шести человек, среди которых — 19-летний парень. Он находится в тяжелом состоянии из-за обширных ожогов.

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Пожар в жилом доме в Харькове после атаки РФ

По словам мэра, атака на Харьков началась около 21:00. В течение следующих двух часов враг нанес как минимум 9 ударов по семи объектам, рассказал Терехов в комментарии СМИ "Новости.LIVE".

Помимо разрушенного многоэтажного дома, в Холодногорском районе также зафиксировано попадание в частный жилой дом. В результате были повреждены соседние здания. В целом, как сообщил позже мэр, повреждено более шести частных домов, двое человек пострадали — у них острая стрессовая реакция.

Около 23:00 россияне вновь атаковали Харьков. Терехов сообщил о попадании в Шевченковском районе города, где удар пришелся по зоне плотной жилой застройки. Данные о последствиях уточняются.

Кадры пожара в Шевченковском районе Харькова после атаки РФ

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Напомним, вечером 12 октября РФ также нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Взрывы в столице прогремели до объявления воздушной тревоги.

Кроме того, РФ обстреляла многоэтажный дом в Дарницком районе Киева: рядом загорелись автомобили и детская площадка.