Критичні 90 секунд на перехоплення "Іскандера": чим загрожує Україні відключення розвідданих США

Трамп погрожує відключити Україні розвіддані, а 12 жовтня Київ уже зазнав балістичного удару без попередження від партнерів. Чи пов'язані ці події — поки невідомо. Проте Фокус з'ясував, що буде із захистом від російських ракет, якщо США реалізують погрозу, та чи можна замінити американські "очі".

П'ять балістичних ракет і жодного попередження від партнерів. Так президент Володимир Зеленський описав російський удар по Києву ввечері 12 жовтня. Повітряні сили повідомили, що виявили ракети радарами вже під час атаки: інформація про їхні пуски з території РФ не надходила. За словами міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі ракета влучила в об'єкт транспортної інфраструктури, а в Деснянському — у складську будівлю.

Цей удар стався на тлі нових погроз Вашингтона припинити обмін розвідданими з Україною. За інформацією Financial Times, під час переговорів у Маямі представники Дональда Трампа попередили українську делегацію про можливе відключення, якщо Київ не зупинить атаки на російські НПЗ. Водночас президент США оголосив про домовленість із Москвою щодо постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

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Проте відсутність попередження про конкретну атаку ще не доводить, що США реалізували свою погрозу. Причини з'ясовуються. Зеленський, зі свого боку, наголосив: протягом двох діб після оголошення Трампом "енергетичного перемир'я" Україна не атакувала російські НПЗ та інші енергетичні об'єкти, тоді як Росія продовжувала удари.

Вашингтон уже використовував розвіддані як важіль тиску на Київ. У березні 2025 року, після конфлікту Трампа й Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого, США призупинили обмін розвідувальною інформацією. Його відновили 11 березня після переговорів української та американської делегацій у Джидді.

Фокус за допомогою експертів з'ясував, що втратить українська ППО без американських розвідданих, як це може вплинути на попередження населення про ракетні удари та чи здатні власні системи України, європейські союзники й комерційні супутники замінити допомогу США.

Україна без розвідданих США: що зміниться для ППО та захисту від "Іскандерів"

Припинення передачі американських розвідданих не означатиме, що українська ППО перестане бачити російські ракети. Однак вона може втратити критично важливий час для підготовки до перехоплення, а цивільні — для переходу в укриття. Найбільше це позначиться на попередженні про балістичні загрози, пояснює директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

За його словами, для раннього виявлення ракетних пусків Україні важливі дані американської орбітальної системи попередження SBIRS. Її інфрачервоні сенсори фіксують теплове випромінювання від працюючих ракетних двигунів. Інформація про пуск і напрямок загрози допомагає завчасно оголосити тривогу та підготувати розрахунки ППО до відбиття атаки.

"Якщо ці дані перекриють, Україна втратить вирішальні хвилини запасу: час на реакцію для систем ППО та перехід цивільних в укриття скоротиться до критичного мінімуму (доки ціль не засічуть наземні радари над горизонтом), що різко збільшить ризик гуманітарних катастроф і масштабних жертв серед мирного населення", — наголосив Фокусу Храпчинський.

Наслідки втрати американських даних відрізнятимуться залежно від типу ракет. Крилаті "Калібри" та Х-101 українська ППО може виявляти власними наземними радарами. За оцінкою Храпчинського, у цьому випадку залежність від супутникового попередження менша, ніж під час атак балістикою. Водночас здатність самостійно виявити ракету не означає, що додаткова інформація про підготовку та початок удару не має значення.

Для протидії балістичним "Іскандерам-М" та аеробалістичним "Кинджалам" раннє попередження особливо важливе. За словами експерта, американські супутникові дані можуть давати кілька додаткових хвилин для оголошення тривоги та реакції розрахунків. Без них загрозу доведеться виявляти наземними радарами вже під час польоту.

"Запас часу на оголошення тривоги та реакцію розрахунків ППО скоротиться з 4-5 хвилин до критичних 60-90 секунд — фактично до моменту, коли ракета фізично вирине над радіогоризонтом наших РЛС", — каже експерт.

Протягом повномасштабної війни Україна вдосконалювала систему ППО та способи виявлення повітряних загроз. Для боротьби з крилатими ракетами й ударними безпілотниками Сили оборони використовують власну мережу радарів та різні засоби перехоплення. Виявляти дрони також допомагають акустичні датчики, а знищувати їх — мобільні вогневі групи. Проте, наголошує Храпчинський, наявні можливості не дозволяють повністю компенсувати втрату американських розвідданих.

Одна з головних проблем — обмежений радіогоризонт наземних радарів: вони не можуть забезпечити таке саме раннє виявлення пусків, як космічні системи. За оцінкою експерта, без зовнішнього попередження зросте навантаження на українські РЛС та їхні розрахунки. Необхідність довше тримати радари ввімкненими також підвищуватиме ризик їх виявлення противником.

"Це неминуче демаскує позиції наших дивізіонів, перетворюючи їх на пріоритетні мішені для російських протирадіолокаційних ракет і баражуючих боєприпасів, а розрахунки ППО змушені будуть перебувати в стані безперервної бойової готовності та постійної зміни точок дислокації для елементарного виживання техніки", — наголосив Храпчинський.

Супутникова розвідка та попередження про пуски: чим Україна може замінити допомогу США

Незалежний експерт з питань вивчення космосу та ексрадник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник нагадав Фокусу про ситуацію 2025 року, коли США вже припиняли передавати Україні розвіддані. За його оцінкою, на той час близько 90% відповідних розвідувальних спроможностей припадало на США, а 10% — на Європу, Японію та Південну Корею. Йдеться про можливості цих країн, а не про конкретні обсяги даних, які вони передавали Україні.

Після цього Україна та партнери почали діяти, щоб закрити прогалини, які виникають через рішення Вашингтона. Тож чи здатні європейські союзники й комерційні супутникові компанії у 2026 році замінити США — і де залишаться прогалини?

США розбудовували систему супутникової розвідки протягом багатьох років через протистояння із СРСР, розповів фахівець. Важливо було вчасно дізнаватися про пуски ракет із ядерними боєзарядами — малої, середньої та міжконтинентальної дальності, зокрема зі стаціонарних позицій. Для цього створили систему раннього попередження з надчутливими інфрачервоними датчиками, які фіксують тепловий слід у місцях пуску. Дані передаються до центрів обробки, після чого надходять команди на протидію. Україна отримувала ці дані й могла завчасно сповіщати людей та приводити в бойову готовність системи Patriot й інші компоненти ППО.

Ще один напрямок космічної розвідки — виявлення мобільних пускових установок. У цьому випадку використовують оптичну розвідку, яка виявляє зміни на місцевості шляхом порівняння знімків, та радіолокаційну розвідку, яка дозволяє виявляти об’єкти незалежно від часу доби та хмарності. Також є система радіоелектронної розвідки, яка фіксує сигнали та радіовипромінювання в пасивному режимі — наприклад, коли десь увімкнули РЛС або інші джерела сигналу. Це теж допомагає виявляти мобільні установки.

Після дій США у 2025 році європейці почали активніше розвивати власні спроможності, оскільки раніше покладалися на американців, хоча Британія та Франція, як ядерні держави, і до цього працювали над цим напрямком. Наприклад, Польща отримала власні супутники, а Європейський Союз виділив додаткові кошти, тож частка європейських розвідданих зростає. За словами Колесника, проблема полягає в тому, що європейські системи можуть виявляти пуски зі стаціонарних позицій, але не забезпечують постійного покриття російської території. Тому для спостереження за ОТРК "Іскандер" американські дані залишаються критично важливими.

"Щодо "Іскандерів" ми на сьогодні практично повністю залежні від американських даних. Я не кажу, що французи чи британці зовсім не можуть дати нам дані по "Іскадерах", але їхні можливості на порядок гірші або менші, ніж американські", — сказав Колесник.

Експерт також звернув увагу на ініціативу НАТО з постійного спостереження з космосу — Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS), яка є найбільшою багатонаціональною інвестицією в космічні спроможності в історії Альянсу. На липневому саміті НАТО Іспанія стала її 19-ю країною-учасницею. Вона посилить спостереження за прибережними районами завдяки знімкам із супутників "Атлантичного сузір'я".

У перші роки повномасштабної війни Україна почала використовувати власний "народний супутник" ICEYE. За словами Колесника, на сьогодні саме цей апарат уже завершив роботу та згорів в атмосфері. Водночас Сили оборони мають доступ до інших супутників цієї компанії, які спостерігають за Землею в радіолокаційному діапазоні. Ці та інші апарати можуть помітити зміну розташування мобільної установки "Іскандер", але не забезпечують постійного спостереження за нею та раннього попередження про пуск. Для такого попередження США використовують, зокрема, геостаціонарні супутники, які перебувають на висоті близько 36 тис. км.

"За допомогою комерційних супутників можна порівнянням знімків побачити зміни в розташуванні об'єктів (наприклад, якщо "Іскандери" переставили), але зафіксувати сам момент пуску в реальному часі вони не можуть. Самі ракети в неактивному стані зазвичай ховають у схованках чи ангарах, і виявити їх випадково під час виїзду на позицію — це швидше збіг обставин, а не постійне спостереження", — наголосив Фокусу експерт.

Створення альтернативної системи раннього попередження потребуватиме значних коштів і років роботи. Канада та європейські країни активно нарощують виробництво супутників, а компанії розгортають заводи в різних країнах, щоб налагодити серійний випуск. Колесник пояснив, що сотні мільйонів доларів коштували американські супутники раннього попередження попередніх поколінь. Завдяки новим технологіям і розвитку космічної мікроелектроніки такі апарати стали в рази меншими й дешевшими, а їх виготовлення — швидшим. Проте для розгортання альтернативних спроможностей, за оцінкою експерта, потрібно ще щонайменше три-чотири роки. Він підсумував, що в разі втрати американських розвідданих Україна "фактично" втратить систему раннього попередження.

"Оптична і радарна розвідка все одно частково працюватимуть — не в тому обсязі, що від США, але Європа дещо дасть", — наголосив він.

За словами Колесника, Україна також має контракти з європейськими та американськими комерційними компаніями, оплачені європейськими партнерами. Експерт вважає, що США не заборонятимуть своїм комерційним компаніям передавати дані європейським країнам, а тим — Україні.

Раніше Фокус розбирався, чому президент США стає на бік агресора, чим може примусити Київ до поступок і як Україні відповісти, не втративши американської підтримки.