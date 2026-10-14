Гончаренко закликав не критикувати Трампа: що він сказав про відносини зі США

Україні варто уникати публічної критики президента США Дональда Трампа та його партії напередодні виборів.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко заявив у своєму Telegram-каналі.

Він також закликав до переговорів із Вашингтоном і застеріг від надмірних очікувань щодо змін в американській політиці.

За словами Гончаренка, українське суспільство надто емоційно реагує на ситуацію у відносинах із США. Він зазначив, що частина громадян уже готова до різкого загострення відносин із Вашингтоном.

Депутат також висловив думку, що можлива поразка республіканців на виборах у США не обов’язково призведе до суттєвих змін. Він пояснив це значними повноваженнями американського президента, який, за його словами, зможе накладати вето на більшість законів і рішень.

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Гончаренко наголосив на залежності України від західної допомоги, зокрема американських розвідувальних даних, матеріальної, технічної, фінансової та наукової підтримки. Окремо він згадав супутниковий зв’язок Starlink, який, за його оцінкою, має критичне значення для українського війська.

У попередньому дописі депутат розкритикував публічні заяви з критикою президента США та його партії. Він зазначив, що, на його думку, Україні потрібно докладати зусиль для переговорів із Вашингтоном і шукати компроміс, щоб уникнути можливих негативних наслідків для українців у разі припинення постачання розвідданих або відключення Starlink.

Гончаренко також закликав українську сторону активізувати контакти з американськими партнерами та направити представників України до США для переговорів.

Що відомо про обмеження розвідданих США

Після рішення Трампа, який уклав угоду щодо російського дизеля, з’явилися повідомлення про можливе обмеження надання розвідданих Україні. Білий дім офіційно не підтверджував таких погроз, однак CNN повідомляв, що це питання порушували під час переговорів представників США та України в Маямі.

Фокус звернувся до експертів, щоб з’ясувати можливі наслідки обмеження розвідданих США. За їхніми поясненнями, супутникові дані Пентагону допомагали Повітряним силам України визначати момент запуску балістичних ракет і готуватися до відбиття повітряних атак. Завдяки завчасному попередженню люди також могли перейти до укриттів. Експерт із космічних технологій припустив, що європейські країни зможуть забезпечувати Україну аналогічними даними, ймовірно, з 2030 року.

Також 14 жовтня з’явилася інформація про обмеження роботи терміналів Starlink. Це сталося на тлі погроз Трампа та підтримки його позиції з боку власника SpaceX Ілона Маска.