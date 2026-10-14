"Каждый доллар — это купленная ракета": Ющенко обратился к Трампу по поводу торговли с РФ

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу, призвав его не идти на уступки Кремлю и напомнив об исторических обязательствах Америки перед Украиной.

Соответствующее сообщение бывший президент опубликовал в социальных сетях.

Ющенко отметил, что решил написать это письмо "без лишнего дипломатического этикета и высокопарных слов — просто как человек человеку, как президент президенту, которому небезразлична судьба свободы и человеческого достоинства".

В своем обращении третий президент подчеркнул, что свобода — это генетический код украинского народа, а попытки вести переговоры с агрессором лишь провоцируют новые атаки. По его мнению, призывы к уступкам и торговля ресурсами с РФ укрепляют военную машину врага.

"Стоило вам только заговорить о возможности каких-то "уступок" или договоренностей с Путиным, как Кремль сразу же "поблагодарил" за это очередными кровавыми ударами по нашим семьям… И на этом фоне выглядит дико и больно, когда раздаются призывы к Украине "остановиться", наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда даётся зелёный свет на торговлю российским дизелем. Каждый доллар от этого дизеля — это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши дома. Торговать с агрессором во время такой бойни — это подпитывать его военную машину", — подчеркнул Ющенко.

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Бывший глава государства также напомнил Трампу о Будапештском меморандуме 1994 года, согласно которому Украина отказалась от третьего по величине ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности. Ющенко риторически спросил: "Разве можно сегодня, когда на нас напал подлый враг, забыть о подписи Великой Америки под этим документом?!!"

Кроме того, он провёл параллели с американской историей, напомнив об ошибочных попытках откупиться от войны путём торговли нефтью с Японией в 1930-х годах, что привело к трагедии в Перл-Харборе. Ющенко упомянул и о совместной борьбе украинцев и американцев против тирании во Второй мировой войне, приведя в пример Михаила Стренка и Александра Сильвашко.

В заключение письма Виктор Ющенко подчеркнул, что украинцы никогда не отдадут свою землю и не сдадутся под давлением атак.

"С тиранами не договариваются — их останавливают!" — подытожил третий президент Украины.

Напомним, в течение последних нескольких дней президент США Дональд Трамп отменил санкции на импорт российского дизельного топлива и угрожал Украине из-за атак на российские НПЗ. Свои действия глава Белого дома объяснил стремлением урегулировать цены на дизельное топливо в США, однако они больше напоминают попытку заставить Киев капитулировать.

Кроме того, волонтёр и общественный деятель Сергей Стерненко заявил о сбое в работе терминалов Starlink на фронте. Эта информация появилась на фоне угроз в адрес Украины со стороны президента США Дональда Трампа, которого поддержал владелец компании SpaceX Илон Маск.