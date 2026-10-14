"Кожен долар — це куплена ракета": Ющенко звернувся до Трампа через торгівлю з РФ

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до президента США Дональда Трампа, закликавши його не йти на поступки Кремлю та згадавши про історичні зобов'язання Америки перед Україною.

Відповідне повідомлення експрезидент опублікував у соціальних мережах.

Ющенко зазначив, що вирішив написати цей лист "без зайвого дипломатичного етикету та пишномовних слів — просто як людина до людини, як президент до президента, якому небайдужа доля свободи та людської гідності".

У своєму зверненні третій президент наголосив, що свобода є генетичним кодом українського народу, а спроби вести переговори з агресором лише провокують нові атаки. На його думку, заклики до поступок та торгівля ресурсами з РФ посилюють військову машину ворога.

"Варто було Вам лише заговорити про можливість якихось "поступок" чи домовленостей із Путіним, як Кремль одразу ж "подякував" за це черговими кривавими ударами по наших родинах… ​І на цьому тлі виглядає дико й боляче, коли лунають заклики до України "зупинитися", повчання, кого нам обирати й як жити, або коли дається зелене світло на торгівлю російським дизелем. Кожен долар від цього дизелю — це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати. Торгувати з агресором під час такої бійні — це живити його воєнну машину", — підкреслив Ющенко.

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Ексглава держави також нагадав Трампу про Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Україна відмовилася від третього за величиною ядерного потенціалу в обмін на гарантії безпеки. Ющенко риторично спитав: "То хіба можна сьогодні, коли на нас напав підлий ворог, забути про підпис Великої Америки під цим документом?!"

Крім того, він провів паралелі з американською історією, нагадавши про помилку спроб відкупитися від війни шляхом торгівлі нафтою з Японією в 1930-х роках, що призвело до трагедії Перл-Гарбора. Ющенко згадав і про спільну боротьбу українців та американців проти тиранії у Другій світовій війні, навівши приклад Михайла Стренка та Олександра Сільвашка.

Завершуючи лист, Віктор Ющенко наголосив, що українці ніколи не віддадуть свою землю і не здадуться під тиском атак.

"З тиранами не домовляються – їх зупиняють!" — підсумував третій президент України.

Нагадаємо, упродовж останніх кількох днів президент США Дональд Трамп скасував санкції на імпорт російського дизельного пального і погрожував Україні через атаки на російські НПЗ. Свої дії глава Білого дому пояснив намаганням врегулювати ціни на дизель у США, проте вони більше нагадують спробу змусити Київ до капітуляції.

Крім того, волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко заявив про збій у роботі терміналів Starlink на фронті. Інформація з'явилась на тлі погроз Україні від президента США Дональда Трампа, якого підтримав власник компанії SpaceX Ілон Маск.