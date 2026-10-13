"Відмовився вдавати": останні дії Трампа схожі на спробу змусити Україну капітулювати, — The Atlantic

Упродовж останніх кількох днів президент США Дональд Трамп скасував санкції на імпорт російського дизельного пального і погрожував Україні через атаки на російські НПЗ. Свої дії глава Білого дому пояснив намаганням врегулювати ціни на дизель у США, проте вони більше нагадують спробу змусити Київ до капітуляції.

Аналітики вказують, що обсяги пального, які Росія могла б експортувати, занадто малі, а вплив на ціни — надто незначний, щоб це стало виправданням таких радикальних заходів. Про це пише медіа The Atlantic.

У публікації йдеться, що Трамп не засудив російські атаки на українські електростанції чи заводи, навіть ті, що належать американським компаніям. Глава Білого дому не висловив співчуття з приводу загибелі українських дітей через нещодавні обстріли росіян. До того ж Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "перешкодою" на шляху до миру, закликавши змінити лідера у Києві. Водночас політик провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, який міг би покласти край війні.

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"Українці не можуть припинити бойові дії, бо якщо вони це зроблять, їхню країну буде завойовано, і їх спіткає та сама доля, що й окуповані території: вбивства лідерів, викрадення дітей, репресії та концентраційні табори для всіх інших", — пише видання.

Ці кроки Дональда Трампа, як вважає The Atlantic, можуть бути свідченням спроби змусити Київ капітулювати і врятувати економіку Кремля від краху. Ймовірно, це політику необхідно для того, щоб завершити низку угод, про переговори щодо яких із РФ повідомляли посадовці з оточення президента. Зокрема йдеться про угоди щодо газопроводів "Північний потік", видобутку корисних копалин в Арктиці, російських активів, заморожених у європейських банках тощо.

"Не покладайтеся на США"

З початку другого терміну президентства Трампа американські союзники в Європі та інших регіонах намагалися пояснити президенту значення цієї війни та загрозу, яку Росія становить для миру в Європі, на Близькому Сході та в Африці. Однак наразі складається таке враження, що політик проігнорував усі попередження й встав на бік Кремля.

Головним сигналом з цього, який мають зрозуміти європейці, на думку медіа, є те, що не можна покладатися на Америку.

"Перше і найочевидніше: не покладайтеся на Сполучені Штати. Америка зараз є примхливою, непередбачуваною державою, довгострокова зовнішня політика якої може бути імпульсивно скасована з одного дня на інший", — йдеться у публікації.

Видання попереджає, що у разі краху чи капітуляції України європейська безпека опиниться під безпосередньою загрозою.

Іншим попередженням є ризик корупції у команді Трампа. Нещодавно газета The New York Times розповіла про переговори щодо активів російської нафтової компанії "Лукойл". Повідомлялося, що їх може придбати консорціум за участю зокрема переговорників Трампа — Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Водночас угоди щодо трубопроводів, корисних копалин і заморожених активів досі не сходять з порядку денного.

"Навіть якщо жодна з них так і не буде укладена, сам факт того, що переговірники Трампа їх обговорюють, дає російському режиму підстави вважати, що він може безкарно продовжувати війну", — пише аналітик видання.

Водночас інші демократії можуть продовжувати співпрацю і без участі Дональда Трампа.

Нагадаємо, перед цим агентство Reuters повідомило, що угода щодо дизеля є спробою повернути РФ до переговорів щодо миру.

Видання The New York Times писало, що Вашингтон під час переговорів пропонував РФ зняття санкцій в обмін на перемир'я.