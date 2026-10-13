"Пом'якшити" позицію Кремля: угода щодо дизеля покликана повернути РФ до переговорів про мир, — Reuters

Угода про дозвіл на експорт російського дизельного пального є спробою повернути Росію до мирних переговорів після тривалого "застою". На зустрічі у Маямі сторони також говорили про гарантії безпеки для України, водночас джерела стверджують, що жодних погроз про зупинення підтримки Києва з боку американців не було.

Посланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер заявили українцям на зустрічі в Маямі, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів про припинення війни. Вони також сповістили українську делегацію, що саме угода з Росією щодо дизеля може "пом'якшити" позиції Кремля і повернути росіян за стіл переговорів, пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Українську сторону просили припинити удари по НПЗ

Кушнер на зустрічі сказав, що Трамп також хотів, щоб українці припинили атаки на російські нафтопереробні заводи. Посадовці, знайомі із цим питанням, розповіли, що адміністрація президента США кілька разів зверталася із цим до української сторони.

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"Ідея полягала в тому, що США могли б повернутися до Росії та сказати: "Бачите, українці припинили угоду, і ми уклали з вами цю угоду. Тепер ваша черга щось робити", — пояснив один зі співрозмовників медіа.

У неділю Трамп оголосив про припинення вогню в енергетиці між Росією та Україною через кілька днів після оприлюднення угоди щодо дизельного пального. Проте обидві сторони не підтвердили цих домовленостей, а РФ того ж вечора атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Один із посадовців додав, що угода щодо дизельного пального — це лише частина "ширшої розмови" про те, як повернути Україну та Росію за стіл переговорів та покласти край війні. На зустрічі також торкнулися гарантій безпеки для України, повідомило джерело, але подробиць не надало.

Українські чиновники, присутні на зустрічі, скептично поставилися до підходу США, який вони вважають використанням ділових угод для заспокоєння Росії. Експерти вважають, що угода щодо дизельного пального "мало що зробить" для зниження цін у США і вважають цей крок певним жестом з боку Трампа, щоб пом'якшити позиції Кремля.

Чиновник, наближений до Кремля, заявив, що Путін погодиться повернутися до переговорів за умови, що він "отримає решту 11% Донбасу, які він зможе представити всередині країни як перемогу". Українці відкинули передання територій під контроль РФ, але зауважили, що замороження по лінії фронту може стати основою для укладення мирної угоди.

Водночас, як пише видання, на зустрічі в Маямі Кушнер і Віткофф наголосили українським чиновникам на "всьому, що США зробили для України", зокрема на наданні зброї і розвідувальних даних. Водночас високопосадовці, знайомі із ситуацією, наполягають, що американська сторона не погрожувала припиненням підтримки Києва, якщо удари по російських НПЗ не припиняться.

Нагадаємо, раніше видання Kyiv Independent писало, що США погрожували українським військовим і посадовцям через потенційні майбутні удари по російських НПЗ.

Також медіа The New York Times повідомляло, що адміністрація Трампа запропонувала Москві три економічні стимули, щоб схилити її до обмеженого перемир’я з Україною.