Три поступки РФ заради перемир'я: США розглянули розмороження активів, — NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Москві три економічні стимули, щоб схилити її до обмеженого перемир’я з Україною. Серед можливих поступок — розблокування заморожених російських активів, багатомільярдна угода щодо "Лукойлу" та відновлення експорту білоруських калійних добрив.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на посадовців, обізнаних із конфіденційними дипломатичними переговорами.

За даними видання, американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорювали ці пропозиції з Москвою під час дипломатичних контактів наприкінці вересня, на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Які економічні поступки США пропонували Росії

Однією з пропозицій було розмороження мільярдів доларів російських державних активів, заблокованих на Заході після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ці кошти розглядали як попередній стимул, який мав заохотити Кремль погодитися на часткове припинення вогню, а не як винагороду за виконання домовленостей. Раніше вже обговорювали можливість розблокування активів на суму до 100 млрд доларів.

Видео дня

Другий варіант стосувався продажу частини активів російської нафтової компанії «Лукойл». Угоду на мільярди доларів могли укласти з групою інвесторів із Близького Сходу. За даними джерел видання, деякі потенційні покупці мали ділові зв’язки з американськими переговорниками.

Третя пропозиція передбачала дозвіл Білорусі відновити експорт калійних добрив. До цієї ініціативи повернулися Віткофф і Кушнер під час контактів із російською стороною.

Яких гарантій вимагала Україна

За даними The New York Times, американська сторона прагнула домогтися від Москви обмеженого припинення бойових дій — або щодо енергетичної інфраструктури, або на морі.

Українські посадовці були здивовані масштабом економічних поступок, які Вашингтон був готовий обговорювати з Росією. Київ не відкидав пропозиції категорично, але наполягав на гарантіях, які мали б захистити Україну в разі порушення домовленостей.

Зокрема, українська сторона пропонувала спрямовувати Україні кошти в такому самому обсязі, у якому розморожували б російські активи. Іншим варіантом були гарантії додаткової військової допомоги Україні, якщо Росія порушить перемир’я.

Раніше президент США повторно звинуватив Зеленського в ударах по російських НПЗ.

Крім того, українська делегація у США, за повідомленнями ЗМІ, опинилася в "пастці" через дії Трампа.