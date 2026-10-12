Три уступки РФ ради перемирия: США рассмотрели разморозку активов, — NYT

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Москве три экономических стимула, чтобы склонить её к ограниченному перемирию с Украиной. Среди возможных уступок — разблокировка замороженных российских активов, многомиллиардная сделка по "Лукойлу" и возобновление экспорта белорусских калийных удобрений.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на чиновников, осведомленных о конфиденциальных дипломатических переговорах.

По данным издания, американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер обсуждали эти предложения с Москвой в ходе дипломатических контактов в конце сентября, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Какие экономические уступки США предлагали России

Одним из предложений было размораживание миллиардов долларов российских государственных активов, заблокированных на Западе после начала полномасштабного вторжения в Украину. Эти средства рассматривались как предварительный стимул, который должен был побудить Кремль согласиться на частичное прекращение огня, а не как вознаграждение за выполнение договоренностей. Ранее уже обсуждалась возможность разблокирования активов на сумму до 100 млрд долларов.

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Второй вариант касался продажи части активов российской нефтяной компании "Лукойл". Сделку на миллиарды долларов могли заключить с группой инвесторов из Ближнего Востока. По данным источников издания, некоторые потенциальные покупатели имели деловые связи с американскими переговорщиками.

Третье предложение предусматривало разрешение Беларуси возобновить экспорт калийных удобрений. К этой инициативе вернулись Виткофф и Кушнер в ходе переговоров с российской стороной.

Каких гарантий требовала Украина

По данным The New York Times, американская сторона стремилась добиться от Москвы ограниченного прекращения боевых действий — либо в отношении энергетической инфраструктуры, либо на море.

Украинские чиновники были удивлены масштабом экономических уступок, которые Вашингтон был готов обсуждать с Россией. Киев не отвергал предложение категорически, но настаивал на гарантиях, которые должны были защитить Украину в случае нарушения договоренностей.

В частности, украинская сторона предлагала направлять Украине средства в том же объеме, в котором размораживались бы российские активы. Другим вариантом были гарантии дополнительной военной помощи Украине в случае нарушения Россией перемирия.

Ранее президент США вновь обвинил Зеленского в нанесении ударов по российским НПЗ.

Кроме того, по сообщениям СМИ, украинская делегация в США оказалась в "ловушке" из-за действий Трампа.