"Смягчить" позицию Кремля: соглашение по дизельному топливу призвано вернуть РФ за стол переговоров о мире, — Reuters

Соглашение о разрешении на экспорт российского дизельного топлива является попыткой вернуть Россию к мирным переговорам после длительного "застоя". На встрече в Майами стороны также обсуждали гарантии безопасности для Украины, при этом источники утверждают, что никаких угроз о прекращении поддержки Киева со стороны американцев не было.

Представители президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили украинцам на встрече в Майами, что российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам о прекращении войны. Они также сообщили украинской делегации, что именно соглашение с Россией по дизельному топливу может "смягчить" позицию Кремля и вернуть россиян за стол переговоров, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Украинскую сторону просили прекратить удары по НПЗ

Кушнер на встрече заявил, что Трамп также хотел, чтобы украинцы прекратили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Чиновники, знакомые с этим вопросом, рассказали, что администрация президента США несколько раз обращалась с этим к украинской стороне.

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"Идея заключалась в том, что США могли бы обратиться к России и сказать: „Видите, украинцы расторгли соглашение, и мы заключили с вами это соглашение. Теперь ваша очередь что-то предпринимать“, — пояснил один из собеседников СМИ.

В воскресенье Трамп объявил о прекращении огня в энергетической сфере между Россией и Украиной через несколько дней после обнародования соглашения о дизельном топливе. Однако обе стороны не подтвердили эти договоренности, а РФ в тот же вечер атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.

Один из чиновников добавил, что соглашение о дизельном топливе — это лишь часть "более широкого диалога" о том, как вернуть Украину и Россию за стол переговоров и положить конец войне. На встрече также затронули вопрос о гарантиях безопасности для Украины, сообщил источник, но подробностей не привёл.

Украинские чиновники, присутствовавшие на встрече, скептически отнеслись к подходу США, который они считают использованием деловых соглашений для умиротворения России. Эксперты считают, что соглашение по дизельному топливу "мало что даст" для снижения цен в США и рассматривают этот шаг как некий жест со стороны Трампа, направленный на смягчение позиции Кремля.

Чиновник, близкий к Кремлю, заявил, что Путин согласится вернуться к переговорам при условии, что он "получит оставшиеся 11% Донбасса, которые он сможет преподнести внутри страны как победу". Украинцы отвергли передачу территорий под контроль РФ, но отметили, что замораживание ситуации на линии фронта может стать основой для заключения мирного соглашения.

В то же время, как пишет издание, на встрече в Майами Кушнер и Уиткофф подчеркнули украинским чиновникам "всё, что США сделали для Украины", в частности, предоставление оружия и разведывательных данных. В то же время высокопоставленные чиновники, знакомые с ситуацией, настаивают, что американская сторона не угрожала прекращением поддержки Киева, если удары по российским НПЗ не прекратятся.

Напомним, ранее издание Kyiv Independent сообщало, что США угрожали украинским военным и чиновникам в связи с возможными будущими ударами по российским НПЗ.

Кроме того, издание The New York Times сообщило, что администрация Трампа предложила Москве три экономических стимула, чтобы склонить её к заключению ограниченного перемирия с Украиной.