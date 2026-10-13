"Отказался притворяться": последние действия Трампа похожи на попытку заставить Украину капитулировать, — The Atlantic

В течение последних нескольких дней президент США Дональд Трамп отменил санкции на импорт российского дизельного топлива и угрожал Украине из-за атак на российские НПЗ. Свои действия глава Белого дома объяснил стремлением урегулировать цены на дизельное топливо в США, однако они больше напоминают попытку заставить Киев капитулировать.

Аналитики отмечают, что объемы топлива, которые Россия могла бы экспортировать, слишком малы, а влияние на цены — слишком незначительно, чтобы это стало оправданием для таких радикальных мер. Об этом пишет издание The Atlantic.

В публикации говорится, что Трамп не осудил российские атаки на украинские электростанции или заводы, даже те, которые принадлежат американским компаниям. Глава Белого дома не выразил соболезнования в связи с гибелью украинских детей в результате недавних обстрелов со стороны россиян. К тому же Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "препятствием" на пути к миру, призвав сменить лидера в Киеве. В то же время политик провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который мог бы положить конец войне.

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"Украинцы не могут прекратить боевые действия, потому что, если они это сделают, их страну завоюют, и их постигнет та же участь, что и оккупированные территории: убийства лидеров, похищения детей, репрессии и концентрационные лагеря для всех остальных", — пишет издание.

Эти шаги Дональда Трампа, как считает The Atlantic, могут свидетельствовать о попытке заставить Киев капитулировать и спасти экономику Кремля от краха. Вероятно, эта политика необходима для того, чтобы завершить ряд соглашений, о переговорах по которым с РФ сообщали чиновники из окружения президента. В частности, речь идет о соглашениях, касающихся газопроводов "Северный поток", добычи полезных ископаемых в Арктике, российских активов, замороженных в европейских банках, и т. д.

"Не полагайтесь на США"

С начала второго президентского срока Трампа американские союзники в Европе и других регионах пытались объяснить президенту значение этой войны и угрозу, которую Россия представляет для мира в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Однако сейчас складывается впечатление, что политик проигнорировал все предупреждения и встал на сторону Кремля.

По мнению СМИ, главный урок, который должны извлечь из этого европейцы, заключается в том, что нельзя полагаться на Америку.

"Во-первых и самое очевидное: не полагайтесь на Соединённые Штаты. Америка сейчас — капризная, непредсказуемая страна, долгосрочная внешняя политика которой может быть импульсивно отменена в одночасье", — говорится в публикации.

Издание предупреждает, что в случае краха или капитуляции Украины европейская безопасность окажется под непосредственной угрозой.

Еще одним поводом для беспокойства является риск коррупции в команде Трампа. Недавно газета The New York Times сообщила о переговорах по поводу активов российской нефтяной компании "Лукойл". Сообщалось, что их может приобрести консорциум с участием, в частности, переговорщиков Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В то же время соглашения о трубопроводах, полезных ископаемых и замороженных активах до сих пор не сходят с повестки дня.

"Даже если ни одно из этих соглашений так и не будет заключено, сам факт того, что переговорщики Трампа их обсуждают, дает российскому режиму основания полагать, что он может безнаказанно продолжать войну", — пишет аналитик издания.

В то же время другие демократические страны могут продолжать сотрудничество и без участия Дональда Трампа.

Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило, что соглашение по дизельному топливу является попыткой вернуть РФ за стол мирных переговоров.

Издание The New York Times сообщало, что Вашингтон в ходе переговоров предлагал РФ снятие санкций в обмен на перемирие.