Вибух, пожежа та завали: російські дрони знову атакували Умань, є врятований з-під руїн (фото)

Російські дрони щоночі тероризують українські міста, і в ніч на 16 жовтня черговий удар прийшовся на Умань, де спалахнула багатоповерхівка, а чоловіка врятували з-під завалів.

Уранці 16 жовтня російські війська завдали чергового удару по Черкаській області, застосувавши ударні безпілотники. Головного удару зазнало місто Умань, де фіксують влучання, руйнування житлового сектору, пожежі та поранених серед цивільного населення. Про наслідки атаки повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За інформацією очільника Черкаської ОВА, в Умані після падіння безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку. Поруч зазнала руйнувань сторожова будівля. З-під її завалів рятувальники дістали чоловіка.

"В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка", — повідомив Ігор Табурець.

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Пожежа в багатоповерхівці Умані Пожежа в багатоповерхівці Умані

Станом на момент публікації було відомо про п’ятьох потерпілих. Трьох людей доправили до лікарні, ще двом медики надали допомогу на місці. Інформації про характер і тяжкість травм у повідомленні посадовця не було.

Ще в одному місці в Умані внаслідок атаки зайнялися торговельні склади. За словами начальника Черкаської ОВА, пожежу вдалося локалізувати.

В Умані внаслідок атаки зайнялися торговельні склади Фото: Черкаська ОВА

На місцях подій працюють екстрені служби. Для координації робіт в області розгорнули оперативний штаб.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Наслідки ударів по Україні у ніч проти 16 жовтня

У ніч проти 16 жовтня російські війська продовжили атаки на українські міста та регіони, застосовуючи ударні безпілотники.

Так, протягом всієї ночі вибухи лунали в Луцьку. Після атаки на об'єкти енергетики у місті виникли проблеми з водо- та електропостачанням. Також вибухи зафіксовано у Ковелі.

У Рівному також пролунала серія вибухів. Місцева влада повідомляє про пошкодження об'єктів інфраструктури та часткові знеструмлення.

А на Хмельниччині внаслідок влучання безпілотника спалахнула масштабна пожежа на території нафтобази.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня неспокійно було і в Росії. Там масована атака безпілотників паралізувала роботу чотирьох аеропортів Москви, а понад 20 пасажирських літаків перенаправили на запасні аеродроми. За даними Flightradar24, повітряний простір над значною частиною європейської території РФ спорожнів. У Ростовській області після падіння дронів загорілися виробничо-складські приміщення, а один чоловік дістав поранення. Про вибухи та роботу російської ППО також повідомляли в Ярославській, Володимирській, Смоленській і Рязанській областях.

Також Фокус писав, що будинок чемпіонки світу з фехтування Влади Харькової в Києві пошкодила російська атака, про що спортсменка дізналася дорогою на міжнародні змагання. Вона зізналася, що її квартиру вважають "щасливою", бо вона вціліла, і наголосила, що українські атлети змушені виступати на турнірах, поки Росія руйнує їхні домівки.