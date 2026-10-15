"Це війна": чемпіонка світу Влада Харькова розповіла про влучання в її будинок у Києві

Про влучання чемпіонка з фехтування Влада Харькова довідалася між двома перельотами. Вона написала, що тепер її називають щасливою лише через те, що квартира встояла.

Будинок чемпіонки світу з фехтування на шпагах Влади Харькової в Києві пошкодила російська атака. Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram.

Новину вона отримала в дорозі. Потяг, яким фехтувальниця їхала на змагання, зупинили посеред ночі через повітряну тривогу: пасажирів евакуювали, і майже дві години вони провели на холоді. Наступного дня, уже в аеропорту Будапешта перед вильотом до Касабланки, Харькова дізналася про пошкодження свого дому.

"Моя квартира ціла. Одна з небагатьох, що вціліла. Цього разу мені "пощастило". Подумайте про це. Мене вважають щасливою, бо моя квартира вціліла після російського обстрілу. У якій жахливій реальності ми живемо, якщо це ми називаємо удачею?" — написала вона.

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Спортсменка звернула увагу й на становище українських атлетів, від яких очікують виступів на міжнародних турнірах так, ніби нічого не відбувається: вони мають виходити на доріжку, вітати суперників і дотримуватися етикету, поки Росія руйнує їхні домівки та змушує ночами ховатися від ракет.

"Коли ти стоїш на морозі о четвертій ранку, бо тебе можуть убити – це не політика. Коли вибух пошкоджує будинок, який ти називаєш своїм домом – це не політика. Коли ти не знаєш, чи буде у тебе дім, до якого можна повернутися після змагань – це не політика. Це війна. І в ній є очевидний агресор: Росія", — додала фехтувальниця.

Влада Харькова – чемпіонка світу 2025 року та дворазова чемпіонка Європи, срібна призерка командного чемпіонату Європи 2019 року й переможниця етапів Кубка світу.

Раніше повідомлялося, що від початку 14 жовтня до ранку 15 жовтня Росія застосувала проти України понад 850 ударних безпілотників типу "шахед". За даними Володимира Зеленського, зафіксовано десятки влучань у різних регіонах, загинули щонайменше шестеро людей, а в десятках міст і громад ліквідували наслідки обстрілів.

Також повідомлялося, що дружина боксера Олександра Усика Катерина показала наслідки російської атаки на Київ і область – під удар потрапив їхній сімейний будинок.