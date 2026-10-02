Під час атаки РФ постраждав будинок Олександра Усика: фото наслідків
Дружина українського боксера Олександра Усика – Катерина – показала наслідки російської атаки на Київ та область. Внаслідок удару постраждав їхній сімейний будинок.
Катерина нещодавно повернулась до України після поїздки в Іспанію. На жаль, будинок Усиків під Києвом постраждав внаслідок російської атаки. Фото наслідків дружина боксера показала на сторінці в Instagram (usyk_kate1505).
Будинок Усика постраждав через атаку
На опублікованому знімку видно, що в оселі Усика дуже пошкодило вікно. Скло повністю вкрите тріщинами. Катерина коротко підписала кадр – "Дім" — та додала смайл у вигляді розбитого сердечка.
До речі, будинок Усиків не вперше страждає від жорстокої агресії росіян. На початку повномасштабної війни житло родини у Ворзелі захопили окупанти. Вони пошкодили огорожу, знищили газон гусеницями танків, зламали кущі та дерева. На веранді військові РФ залишили порожні пляшки з-під алкоголю, розбитий посуд та інші сліди застілля. Сам будинок суттєвих пошкоджень не отримав.
Де зараз живе родина Усика
На сьогодні Усик та його рідні живуть на дві країні. Сини боксера знаходяться в Іспанії разом із бабусею та дідусем. Однак Катерина з доньками частіше перебуває в Україні, у передмісті Києва.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Дружина Усика показала, на що російські війська перетворили їхній будинок у Ворзелі. Окупанти не лише понівечили доглянуте подвір'я, а й влаштували застілля прямо біля житла.
- Також нещодавно український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина з розмахом відсвяткували 17-ту річницю весілля. З цієї нагоди зірки обрали стильні образи від відомих модних брендів.
Крім того, Олександр Усик засвітив елітний годинник. Вартість аксесуара становить 8 мільйонів гривень.