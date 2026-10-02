Під час атаки РФ постраждав будинок Олександра Усика: фото наслідків

Дружина українського боксера Олександра Усика – Катерина – показала наслідки російської атаки на Київ та область. Внаслідок удару постраждав їхній сімейний будинок.

Катерина нещодавно повернулась до України після поїздки в Іспанію. На жаль, будинок Усиків під Києвом постраждав внаслідок російської атаки. Фото наслідків дружина боксера показала на сторінці в Instagram (usyk_kate1505).

Будинок Усика постраждав через атаку

На опублікованому знімку видно, що в оселі Усика дуже пошкодило вікно. Скло повністю вкрите тріщинами. Катерина коротко підписала кадр – "Дім" — та додала смайл у вигляді розбитого сердечка.

Будинок Усика постраждав внаслідок атаки РФ Фото: Instagram

До речі, будинок Усиків не вперше страждає від жорстокої агресії росіян. На початку повномасштабної війни житло родини у Ворзелі захопили окупанти. Вони пошкодили огорожу, знищили газон гусеницями танків, зламали кущі та дерева. На веранді військові РФ залишили порожні пляшки з-під алкоголю, розбитий посуд та інші сліди застілля. Сам будинок суттєвих пошкоджень не отримав.

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Будинок Усика у Ворзелі Фото: Скрін відео

Де зараз живе родина Усика

На сьогодні Усик та його рідні живуть на дві країні. Сини боксера знаходяться в Іспанії разом із бабусею та дідусем. Однак Катерина з доньками частіше перебуває в Україні, у передмісті Києва.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дружина Усика показала, на що російські війська перетворили їхній будинок у Ворзелі. Окупанти не лише понівечили доглянуте подвір'я, а й влаштували застілля прямо біля житла.

Також нещодавно український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина з розмахом відсвяткували 17-ту річницю весілля. З цієї нагоди зірки обрали стильні образи від відомих модних брендів.

Крім того, Олександр Усик засвітив елітний годинник. Вартість аксесуара становить 8 мільйонів гривень.