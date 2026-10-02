Во время атаки РФ пострадал дом Александра Усика: фото последствий
Супруга украинского боксёра Александра Усика — Екатерина — показала последствия российской атаки по Киеву и области. В результате удара пострадал их семейный дом.
Екатерина недавно вернулась в Украину после поездки в Испанию. К сожалению, дом Усиков под Киевом пострадал в результате российской атаки. Фото последствий жена боксёра опубликовала на своей странице в Instagram (usyk_kate1505).
Дом Усика пострадал в результате атаки
На опубликованном снимке видно, что в доме Усика сильно повреждено окно. Стекло полностью покрыто трещинами. Екатерина кратко подписала снимок — "Дом" — и добавила смайлик в виде разбитого сердечка.
Кстати, дом Усиков не впервые страдает от жестокой агрессии со стороны россиян. В начале полномасштабной войны жилье семьи в Ворзеле захватили оккупанты. Они повредили ограду, уничтожили газон гусеницами танков, сломали кусты и деревья. На веранде военные РФ оставили пустые бутылки из-под алкоголя, разбитую посуду и другие следы застолья. Сам дом существенных повреждений не получил.
Где сейчас живёт семья Усика
На данный момент Усик и его семья живут на две страны. Сыновья боксёра находятся в Испании вместе с бабушкой и дедушкой. Однако Екатерина с дочерьми чаще бывает в Украине, в пригороде Киева.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Жена Усика показала, во что российские войска превратили их дом в Ворзеле. Оккупанты не только разгромили ухоженный двор, но и устроили пир прямо возле дома.
- Также недавно украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина с размахом отпраздновали 17-ю годовщину свадьбы. По этому случаю звезды выбрали стильные наряды от известных модных брендов.
Кроме того, Александр Усик продемонстрировал элитные часы. Стоимость аксессуара составляет 8 миллионов гривен.