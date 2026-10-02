Во время атаки РФ пострадал дом Александра Усика: фото последствий

Супруга украинского боксёра Александра Усика — Екатерина — показала последствия российской атаки по Киеву и области. В результате удара пострадал их семейный дом.

Екатерина недавно вернулась в Украину после поездки в Испанию. К сожалению, дом Усиков под Киевом пострадал в результате российской атаки. Фото последствий жена боксёра опубликовала на своей странице в Instagram (usyk_kate1505).

Дом Усика пострадал в результате атаки

На опубликованном снимке видно, что в доме Усика сильно повреждено окно. Стекло полностью покрыто трещинами. Екатерина кратко подписала снимок — "Дом" — и добавила смайлик в виде разбитого сердечка.

Дом Усика пострадал в результате атаки РФ Фото: Instagram

Кстати, дом Усиков не впервые страдает от жестокой агрессии со стороны россиян. В начале полномасштабной войны жилье семьи в Ворзеле захватили оккупанты. Они повредили ограду, уничтожили газон гусеницами танков, сломали кусты и деревья. На веранде военные РФ оставили пустые бутылки из-под алкоголя, разбитую посуду и другие следы застолья. Сам дом существенных повреждений не получил.

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Дом Усика в Ворзеле Фото: Скрин видео

Где сейчас живёт семья Усика

На данный момент Усик и его семья живут на две страны. Сыновья боксёра находятся в Испании вместе с бабушкой и дедушкой. Однако Екатерина с дочерьми чаще бывает в Украине, в пригороде Киева.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жена Усика показала, во что российские войска превратили их дом в Ворзеле. Оккупанты не только разгромили ухоженный двор, но и устроили пир прямо возле дома.

Также недавно украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина с размахом отпраздновали 17-ю годовщину свадьбы. По этому случаю звезды выбрали стильные наряды от известных модных брендов.

Кроме того, Александр Усик продемонстрировал элитные часы. Стоимость аксессуара составляет 8 миллионов гривен.