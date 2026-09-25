У Усика заметили элитные часы стоимостью 8 млн гривен (фото)
Известный украинский боксер Александр Усик засветил элитные часы. Стоимость аксессуара составляет 8 миллионов гривен.
Знаменитость носит модель Patek Philippe с необычным циферблатом. Соответствующие фото были опубликованы в Threads.
Элитные часы Усика
У украинского боксёра есть часы Patek Philippe 5980/60G-001 2024 года выпуска. Корпус часов изготовлен из белого золота, а его главная особенность — необычная конструкция хронографа.
Так, в этой модели использован лишь один комбинированный счетчик, на котором одновременно имеются 60-минутная и 12-часовая шкалы. Таким образом, часы боксера отличаются от других.
Кроме того, аксессуар Усика имеет сложный механизм: калибр состоит из 327 деталей, размещенных в корпусе размером 40,5 на 12,2 мм. Также в этой модели есть функция flyback, которая позволяет быстро обнулить показания хронографа и запустить новый отсчёт.
Стоимость часов Усика составляет примерно 160 тысяч евро. На сегодняшний день это примерно 8 миллионов гривен.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Жена известного украинского боксёра Александра Усика — Екатерина — 25 сентября вместе с мужем отмечает 17-ю годовщину свадьбы. Пара по-прежнему невероятно любит друг друга и демонстрирует это на публике.
- Украинский телеведущий Анатолий Анатолич любит носить дорогие часы. За их цену можно даже купить хороший автомобиль.
Кроме того, украинский боксер Александр Усик показал новые снимки со своей младшей дочерью — Марией. Фотографии были сделаны в Испании.