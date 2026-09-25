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У Усика заметили элитные часы стоимостью 8 млн гривен (фото)

Как выглядит Александр Усик
Александр Усик | Фото: Instagram

Известный украинский боксер Александр Усик засветил элитные часы. Стоимость аксессуара составляет 8 миллионов гривен.

Знаменитость носит модель Patek Philippe с необычным циферблатом. Соответствующие фото были опубликованы в Threads.

Элитные часы Усика

У украинского боксёра есть часы Patek Philippe 5980/60G-001 2024 года выпуска. Корпус часов изготовлен из белого золота, а его главная особенность — необычная конструкция хронографа.

Так, в этой модели использован лишь один комбинированный счетчик, на котором одновременно имеются 60-минутная и 12-часовая шкалы. Таким образом, часы боксера отличаются от других.

Как выглядят элитные часы Усика
Часы Усика за 8 млн гривен
Фото: Threads

Кроме того, аксессуар Усика имеет сложный механизм: калибр состоит из 327 деталей, размещенных в корпусе размером 40,5 на 12,2 мм. Также в этой модели есть функция flyback, которая позволяет быстро обнулить показания хронографа и запустить новый отсчёт.

Видео дня

Стоимость часов Усика составляет примерно 160 тысяч евро. На сегодняшний день это примерно 8 миллионов гривен.

Часы Усика
Часы Усика
Фото: Threads
Часы Усика
Часы Усика
Фото: Threads
Часы Усика
Часы Усика
Фото: Threads
Часы Усика
Часы Усика
Фото: Threads
Часы Усика
Часы Усика
Фото: Threads
Часы Усика
Часы Усика
Часы Усика
Часы Усика
Часы Усика

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Жена известного украинского боксёра Александра Усика — Екатерина — 25 сентября вместе с мужем отмечает 17-ю годовщину свадьбы. Пара по-прежнему невероятно любит друг друга и демонстрирует это на публике.
  • Украинский телеведущий Анатолий Анатолич любит носить дорогие часы. За их цену можно даже купить хороший автомобиль.

Кроме того, украинский боксер Александр Усик показал новые снимки со своей младшей дочерью — Марией. Фотографии были сделаны в Испании.