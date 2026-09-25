17 лет вместе: жена Усика трогательно поздравила любимого (фото)
Жена известного украинского боксёра Александра Усика — Екатерина — 25 сентября вместе с мужем отмечает 17-ю годовщину свадьбы. Пара по-прежнему невероятно любит друг друга и демонстрирует это на публике.
В этот праздничный день Екатерина поделилась романтическими снимками с любимым. Пара устроила фотосессию в Испании. Милые кадры Усик опубликовала в Instagram (usyk_kate1505).
Усики вместе уже 17 лет
На нежной фотосессии звездная чета позирует на белоснежном диване и на фоне дома. Екатерина выбрала для съемки белоснежное облегающее платье, а Александр — черную футболку и светлые брюки.
"17 лет вместе. И по-прежнему выбираем друг друга. Люблю", — мило подписала снимки супруга Усика.
Александр Усик познакомился с Екатериной ещё в школе в Симферополе. Их отношения начались ещё в юности, а в 2009 году пара поженилась.
У супругов четверо детей: дочь Елизавета, сыновья Кирилл и Михаил, а также младшая дочь Мария, которая родилась в 2024 году.
После начала полномасштабной войны Кирилл и Михаил некоторое время жили в Испании вместе с бабушкой и дедушкой, а Екатерина с дочерьми оставалась в Украине.
Жена известного боксёра активно поддерживает своего любимого во время его боёв и часто бывает на поединках.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Жена Александра Усика, Екатерина, выдвинула спортсмену довольно жесткое условие относительно завершения его карьеры. При этом женщина не указывала мужу, когда именно ему следует уйти из большого спорта.
- Также Екатерина Усик опубликовала в соцсетях семейные фотографии с отдыха в Буковеле. На фото она позирует в шубе из меха шиншиллы, что сразу привлекло внимание подписчиков.
Кроме того, жена украинского боксёра показала его младшую дочь Марию. Малышка внимательно рассматривала игрушки на наряженной ёлке в новогодние праздники.