17 лет вместе: жена Усика трогательно поздравила любимого (фото)

Жена известного украинского боксёра Александра Усика — Екатерина — 25 сентября вместе с мужем отмечает 17-ю годовщину свадьбы. Пара по-прежнему невероятно любит друг друга и демонстрирует это на публике.

В этот праздничный день Екатерина поделилась романтическими снимками с любимым. Пара устроила фотосессию в Испании. Милые кадры Усик опубликовала в Instagram (usyk_kate1505).

Усики вместе уже 17 лет

На нежной фотосессии звездная чета позирует на белоснежном диване и на фоне дома. Екатерина выбрала для съемки белоснежное облегающее платье, а Александр — черную футболку и светлые брюки.

"17 лет вместе. И по-прежнему выбираем друг друга. Люблю", — мило подписала снимки супруга Усика.

Александр Усик с женой Фото: Instagram Александр Усик с женой Фото: Instagram Александр Усик с женой Фото: Instagram Александр Усик с женой Фото: Instagram

Александр Усик познакомился с Екатериной ещё в школе в Симферополе. Их отношения начались ещё в юности, а в 2009 году пара поженилась.

У супругов четверо детей: дочь Елизавета, сыновья Кирилл и Михаил, а также младшая дочь Мария, которая родилась в 2024 году.

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После начала полномасштабной войны Кирилл и Михаил некоторое время жили в Испании вместе с бабушкой и дедушкой, а Екатерина с дочерьми оставалась в Украине.

Жена известного боксёра активно поддерживает своего любимого во время его боёв и часто бывает на поединках.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жена Александра Усика, Екатерина, выдвинула спортсмену довольно жесткое условие относительно завершения его карьеры. При этом женщина не указывала мужу, когда именно ему следует уйти из большого спорта.

Также Екатерина Усик опубликовала в соцсетях семейные фотографии с отдыха в Буковеле. На фото она позирует в шубе из меха шиншиллы, что сразу привлекло внимание подписчиков.

Кроме того, жена украинского боксёра показала его младшую дочь Марию. Малышка внимательно рассматривала игрушки на наряженной ёлке в новогодние праздники.