UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

17 лет вместе: жена Усика трогательно поздравила любимого (фото)

Как выглядят Екатерина и Александр Усики
Александр Усик и его жена Екатерина | Фото: Instagram

Жена известного украинского боксёра Александра Усика — Екатерина — 25 сентября вместе с мужем отмечает 17-ю годовщину свадьбы. Пара по-прежнему невероятно любит друг друга и демонстрирует это на публике.

В этот праздничный день Екатерина поделилась романтическими снимками с любимым. Пара устроила фотосессию в Испании. Милые кадры Усик опубликовала в Instagram (usyk_kate1505).

Усики вместе уже 17 лет

На нежной фотосессии звездная чета позирует на белоснежном диване и на фоне дома. Екатерина выбрала для съемки белоснежное облегающее платье, а Александр — черную футболку и светлые брюки.

"17 лет вместе. И по-прежнему выбираем друг друга. Люблю", — мило подписала снимки супруга Усика.

Александр Усик с женой
Александр Усик с женой
Фото: Instagram
Александр Усик с женой
Александр Усик с женой
Фото: Instagram
Александр Усик с женой
Александр Усик с женой
Фото: Instagram
Александр Усик с женой
Александр Усик с женой
Фото: Instagram
Александр Усик с женой
Александр Усик с женой
Александр Усик с женой
Александр Усик с женой

Александр Усик познакомился с Екатериной ещё в школе в Симферополе. Их отношения начались ещё в юности, а в 2009 году пара поженилась.

У супругов четверо детей: дочь Елизавета, сыновья Кирилл и Михаил, а также младшая дочь Мария, которая родилась в 2024 году.

Видео дня

После начала полномасштабной войны Кирилл и Михаил некоторое время жили в Испании вместе с бабушкой и дедушкой, а Екатерина с дочерьми оставалась в Украине.

Жена известного боксёра активно поддерживает своего любимого во время его боёв и часто бывает на поединках.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, жена украинского боксёра показала его младшую дочь Марию. Малышка внимательно рассматривала игрушки на наряженной ёлке в новогодние праздники.