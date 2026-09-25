17 років разом: дружина Усика зворушливо привітала коханого (фото)

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика – Катерина – 25 вересня разом із чоловіком святкує 17-ту річницю весілля. Пара досі неймовірно кохає одне одного та демонструє це на публіці.

У цей святковий день Катерина поділилась романтичними знімками з коханим. Пара влаштувала фотосесію в Іспанії. Милі кадри Усик оприлюднила в Instagram (usyk_kate1505).

Усики разом 17 років

На ніжній фотосесії зіркове подружжя позує на білосніжному дивані та на тлі будинку. Катерина обрала для зйомки білосніжну обтислу сукню, а Олександр – чорну футболку та світлі штани.

"17 років разом. І все так само обираємо одне одного. Кохаю", – щемливо підписала кадри дружина Усика.

Олександр Усик з дружиною Фото: Instagram Олександр Усик з дружиною Фото: Instagram Олександр Усик з дружиною Фото: Instagram Олександр Усик з дружиною Фото: Instagram

Олександр Усик познайомився з Катериною ще у школі в Сімферополі. Їхні стосунки почалися ще в юності, а у 2009 році пара одружилася.

У подружжя четверо дітей: донька Єлизавета, сини Кирило та Михайло, а також молодша донька Марія, яка народилася у 2024 році.

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Після початку повномасштабної війни Кирило та Михайло деякий час жили в Іспанії разом із бабусею та дідусем, тоді як Катерина з доньками залишалася в Україні.

Дружина відомого боксера активно підтримує коханого під час його боїв і часто буває на поєдинках.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дружина Олександра Усика, Катерина, поставила спортсмену достатньо жорстку умову щодо завершення його кар'єри. Водночас жінка не вказувала чоловікові, коли він має піти з великого спорту.

Також Катерина Усик опублікувала у соцмережах сімейні світлини з відпочинку в Буковелі. На фото вона позує у шубі з хутра шиншили, що одразу привернуло увагу підписників.

Крім того, дружина українського боксера показала його найменшу доньку Марію. Малюк уважно розглядав іграшки на прикрашеній ялинці в новорічний період.