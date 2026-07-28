Дружина Усика поставила боксеру жорстку умову щодо завершення кар'єри

Дружина ексчемпіона світу з бокус Олександра Усика Катерина поставила спортсмену достатньо жорстку умову щодо завершення його кар'єри. Водночас жінка не вказувала чоловікові, коли він має піти з великого спорту.

При цьому Олександр попередив, що різке завершення кар'єри може погано вплинути на його здоров'я. Про це він сказав у інтерв'ю Boxing King Media.

"Сьогодні моя дружина сказала: "Олександре, у тебе чудове тіло, але після спорту не ставай жирним, бо ти мені подобаєшся таким, як зараз!" Це така мотивація. Але коли ти різко кидаєш спорт — це велика проблема для серця", — розповів Усик.

Усик розповів про суперечку з дружиною

Перед цим Олександр Усик розповів про те, що вважає себе чемпіоном світу навіть попри те, що відмовився від усіх чемпіонських поясів. Однак Катерина "тролить" його, кажучи, що не вважає його таким.

"Я продовжую тренуватися. Наступного дня після того, як звільнив пояси, я прокинувся і подумав, що все чудово. Дружина сказала мені, що я більше не чемпіон світу. Я відповів: "Ні! Я все одно залишаюся чемпіоном світу". Якщо я відмовився від поясів, це не означає, що перестав бути чемпіоном. Тепер у мене більше часу, адже я не зобов'язаний захищати титули. Раніше я багато працював, а зараз можу більше часу проводити із сім'єю", — зазначив Усик.

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Родина Усика

Олександр Усик та його дружина Катерина разом зі шкільних років. Вони одружені майже 17 років, а їхня роматична історія триває понад 20 років.

Окрім Марії, у подружжя також є 15-річна дочка Єлизавета та сини-підлітки Кирило і Михайло, які наразі живуть в Іспанії разом з бабусею та дідусем. Родина намагається як можна частіше збиратися разом. Катерина з доньками живе в Києві, поки чоловік часто буває в розʼїздах через роботу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український боксер та абсолютний чемпіон світу Олександр Усик з дружиною Катериною влаштували свято в Києві.

Дружина Усика опублікувала серію стильних кадрів, зроблених на березі моря.

Крім того, Катерина опублікувала у соцмережах сімейні світлини з відпочинку в Буковелі. На фото вона позує у шубі з хутра шиншили, що одразу привернуло увагу підписників.