Дружина чемпіона: босонога Катерина Усик "засвітилась" на березі моря (фото)

Дружина Олександра Усика, абсолютного чемпіона світу з боксу, опублікувала серію стильних кадрів, зроблених на березі моря. Для зйомки вона обрала стриманий образ — білі штани та чорну блузку.

Під час відпочинку Катерина Усик зібрала масу захоплених реакцій у соцмережах, опублікувавши кадри, зроблені на березі моря. На оприлюднених світлинах вона крокує береговою лінією босоніж, залишаючи сліди на піску.

Дружина Олександра Усика на морі Фото: Instagram @usyk_kate1505

Особливого шарму фотосесії надало поєднання двох візуальних рішень: частину фотографій автори представили в насичених кольорах, а інші виконали в елегантній чорно-білій гамі. Такий контраст підкреслив настрій кожного кадру, додавши світлинам виразності, глибини та особливої художньої атмосфери.

Катерина обрала стильний образ Фото: Instagram @usyk_kate1505

Дружина чемпіона вкрай рідко дає інтерв’ю та не веде активне світське життя, але при цьому активно підтримує чоловіка та часто зʼявляється у своєму Instagram. Після народження дітей вона зосередилася на родині, хоча й бере участь у благодійних проєктах та займається питаннями бізнесу родини, зокрема нерухомістю.

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Особливого шарму фотосесії надало поєднання двох візуальних рішень Фото: Instagram @usyk_kate1505 Особливого шарму фотосесії надало поєднання двох візуальних рішень Фото: Instagram @usyk_kate1505

Олександр і Катерина Усики виховують чотирьох дітей: старшу доньку Єлизавету, синів Кирила та Михайла, а також наймолодшу доньку Марію.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, у нелегкому поєдинку перемігши Даніеля Дюбуа 19 липня.

Дружина відомого українського боксера опублікувала у соцмережах сімейні світлини з відпочинку в Буковелі. На фото вона позує у шубі з хутра шиншили, що одразу привернуло увагу підписників.

Крім того, Усик зворушливо привітав старшу доньку з 15- м днем народження.