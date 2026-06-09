Дружина чемпіона: босонога Катерина Усик "засвітилась" на березі моря (фото)
Дружина Олександра Усика, абсолютного чемпіона світу з боксу, опублікувала серію стильних кадрів, зроблених на березі моря. Для зйомки вона обрала стриманий образ — білі штани та чорну блузку.
Під час відпочинку Катерина Усик зібрала масу захоплених реакцій у соцмережах, опублікувавши кадри, зроблені на березі моря. На оприлюднених світлинах вона крокує береговою лінією босоніж, залишаючи сліди на піску.
Особливого шарму фотосесії надало поєднання двох візуальних рішень: частину фотографій автори представили в насичених кольорах, а інші виконали в елегантній чорно-білій гамі. Такий контраст підкреслив настрій кожного кадру, додавши світлинам виразності, глибини та особливої художньої атмосфери.
Дружина чемпіона вкрай рідко дає інтерв’ю та не веде активне світське життя, але при цьому активно підтримує чоловіка та часто зʼявляється у своєму Instagram. Після народження дітей вона зосередилася на родині, хоча й бере участь у благодійних проєктах та займається питаннями бізнесу родини, зокрема нерухомістю.
Олександр і Катерина Усики виховують чотирьох дітей: старшу доньку Єлизавету, синів Кирила та Михайла, а також наймолодшу доньку Марію.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Олександр Усик став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, у нелегкому поєдинку перемігши Даніеля Дюбуа 19 липня.
- Дружина відомого українського боксера опублікувала у соцмережах сімейні світлини з відпочинку в Буковелі. На фото вона позує у шубі з хутра шиншили, що одразу привернуло увагу підписників.
Крім того, Усик зворушливо привітав старшу доньку з 15- м днем народження.