Жена чемпиона: босоногая Екатерина Усик "засветилась" на берегу моря (фото)

Жена Александра Усика, абсолютного чемпиона мира по боксу, опубликовала серию стильных кадров, сделанных на берегу моря. Для съемки она выбрала сдержанный образ — белые брюки и черную блузку.

Во время отдыха Екатерина Усик собрала массу восторженных реакций в соцсетях, опубликовав кадры, сделанные на берегу моря. На обнародованных снимках она шагает по береговой линии босиком, оставляя следы на песке.

Жена Александра Усика на море Фото: Instagram @usyk_kate1505

Особый шарм фотосессии придало сочетание двух визуальных решений: часть фотографий авторы представили в насыщенных цветах, а другие выполнили в элегантной черно-белой гамме. Такой контраст подчеркнул настроение каждого кадра, добавив фотографиям выразительности, глубины и особой художественной атмосферы.

Екатерина выбрала стильный образ Фото: Instagram @usyk_kate1505

Жена чемпиона крайне редко дает интервью и не ведет активную светскую жизнь, но при этом активно поддерживает мужа и часто появляется в своем Instagram. После рождения детей она сосредоточилась на семье, хотя и участвует в благотворительных проектах и занимается вопросами бизнеса семьи, в частности недвижимостью.

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Особый шарм фотосессии придало сочетание двух визуальных решений Фото: Instagram @usyk_kate1505 Особый шарм фотосессии придало сочетание двух визуальных решений Фото: Instagram @usyk_kate1505

Александр и Екатерина Усики воспитывают четверых детей: старшую дочь Елизавету, сыновей Кирилла и Михаила, а также самую младшую дочь Марию.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Александр Усик стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, в нелегком поединке победив Даниэля Дюбуа 19 июля.

Жена известного украинского боксера опубликовала в соцсетях семейные фотографии с отдыха в Буковеле. На фото она позирует в шубе из меха шиншиллы, что сразу привлекло внимание подписчиков.

Кроме того, Усик трогательно поздравил старшую дочь с 15-м днем рождения.