Жена Усика "вляпалась" в скандал из-за шубы из натурального меха за более миллиона гривен (фото)
Жена известного украинского боксера Александра Усика, Екатерина, опубликовала в соцсетях семейные фотографии с отдыха в Буковеле. На фото она позирует в светлой шубе из меха шиншиллы, что сразу привлекло внимание подписчиков.
Пользователи быстро идентифицировали модель и нашли ее на сайте бренда MalaMati — стоимость изделия превышает миллион гривен. Впрочем, дискуссия в комментариях разгорелась не только из-за цены. Фокус рассказывает о скандале вокруг шубы Екатерины Усик.
Екатерина Усик оскандалилась
Супруги Усик вместе с детьми провели зимние праздники на горнолыжном курорте. Екатерина, публикуя фото с семейной прогулки, отметила, что Новый год для нее — теплый и семейный праздник. Однако внимание аудитории быстро сместилось на ее образ.
Подписчики узнали мех шиншиллы и начали активно обсуждать этическую сторону такого выбора. Многих возмутил факт использования натурального меха, ведь для пошива одной шубы нужно примерно 150-200 шиншилл.
Реакции людей
Из-за небольших размеров животных и чрезвычайной густоты и мягкости их меха такие изделия считаются одними из самых дорогих, но одновременно вызывают острые споры в обществе. Вот, что люди написали в соцсети Threads:
- "Я понимаю, что здесь много денег. Я понимаю, что это "люкс" и "статус". Проблема одна и важная в том, что убийство животных до сих пор считается статусом. Скажите, пожалуйста, когда уже закончится этот ужас с убитыми животными? Когда натуральная шуба перестанет быть символом успеха? В 2026 году носить на себе шиншиллу — это не о красоте и не о стиле. Это о демонстрации: я могу себе позволить смерть как аксессуар. Я против убийства ради статуса. И неважно, кто именно в этой шубе";
- "Поинтересовался, сколько зарабатывает Усик за 1 бой. Ключевое слово "зарабатывает". Не ворует. Сколько их семья донатит и помогает армии и людям, которые в этом нуждаются. Имеет шубу, супер. Можно только порадоваться, что имеют возможность. Конечно, шуба в наше время — это кринж. Убивать животных, чтобы снять их кожу, не ок. Но из этого следует, что и есть мясо тоже не ок. Каждый себе живет, как хочет. Лучше всего следить за собой";
- "Честно на цену все равно, их дело. Но вот 250-300 убитых шиншилл... Как можно таких зверушек убивать";
- "Ее муж заработал, а не украл где-то. Хоть я и против шуб из меха, но я считаю, она имеет право на дорогие вещи, как и сам Усик. В отличие от политиканов и других воров, он эти деньги заработал своими потом и кровью. И она с ним была с самого начала, поэтому заслужила, чтобы он ее баловал и скупал ей все шубы на свете".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинский боксер и чемпион мира Александр Усик планирует провести еще "два-три поединка" до завершения спортивной карьеры. Сейчас продолжаются переговоры с Дионтеем Уайлдером относительно чемпионского боя в супертяжелом весе, после которого украинец, вероятно, ограничится еще несколькими профессиональными поединками.
- Жена украинского боксера, Екатерина, показала сразу всех их детей. Пара, которая вместе со школьных лет, воспитывает четырех наследников.
Кроме того, Фокус рассказывал об истории их знакомства, семейной жизни, детях и чем занимается сама Екатерина.